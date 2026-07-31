31/07/2026 08:34

科技股反彈推動美國股市周四（31日）強勢反彈，其中微軟(US.MSFT)雲端業務增長強勁，股價收漲16%，創2008年10月以來最大單日漲幅。

納指升679.24點，或2.78%，報25122.18點。道指收市升613.92點，或1.19%，報52208.06點。標指升121.48點，或1.66%，報7437.63點。

微軟創下近18年來最大單日升幅。晶片股亦順勢炒上，美光(US.MU)升18.3%，SK海力士(US.SKHY)ADR亦揚17.5%，成功扭轉周三（30日）的跌勢，並掩蓋市場對宏觀經濟數據放緩的憂慮。

相反，Facebook母公司Meta[us_stock]US.META[/us_stock]顯著下挫近8%，其第二季總營收雖達608億美元，但期內資本開支按年激增83%至約310.8億美元，導致自由現金流暴跌91%至僅7.84億美元，創近四年新低。

大型科技股表現方面，SpaceX[us_stock]US.SPCX[/us_stock]逆市跌0.3%，特斯拉[us_stock]US.TSLA[/us_stock]升3.5%，英偉達[us_stock]US.NVDA[/us_stock]升2.7%，蘋果[us_stock]US.AAPL[/us_stock]跌1.4%，谷歌[us_stock]US.GOOG[/us_stock]跌0.6%，亞馬遜[us_stock]US.AMZN[/us_stock]升3.9%。

宏觀經濟數據方面，美國經濟增長呈現放緩跡象。美國第二季國內生產總值(GDP)按年增長率僅為1.5%，不僅低於第一季的2.1%，亦不及預期的1.8%。與此同時，核心個人消費支出(PCE)物價指數，剔除食品與能源後按月微升0.1%，按年上漲3.3%，數據與市場預期一致。

就業市場方面，截至7月25日當周，美國新領失業救濟人數回升至19.7萬人，較前一周上修後的18.8萬人增加9000人，但整體仍徘徊在歷史低位，顯示勞動市場依然保持韌性。

債券市場持續受壓，在聯儲局決定維持利率不變後，美國長年期息率再度攀升。30年期美國國債息率最高觸及5.239%，創下2007年以來的新高水平。

日圓單日一度急升逾3%

美匯指數自近期高位回落，盤中跌穿100大關，報99.88，下跌0.9%。美元兌日圓出現劇烈波動，日圓單日一度急升逾3%，美元兌日圓匯價短暫低見157.96水平，日內報159.07，跌2.6%。是次日圓急飆的速度與幅度，引發市場強烈揣測日本當局可能已再度秘密出手干預匯市。歐元兌美元表現相對強勢，匯價穩守1.15關口，報1.1533，升0.6%。

受美聯儲利率決議影響，黃金市場出現反彈。現貨黃金價格上升0.9%，報每盎司4104美元，紐約期金則上漲1.6%，報每盎司4164美元。

國際油價輕微回吐，紐約期油報每桶約83.5美元，下跌約1.1%。倫敦布蘭特原油期貨報每桶約86.85美元，跌幅約1.4%。

撰文：經濟通國金組