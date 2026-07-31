31/07/2026 08:57

要聞盤點

1、美股周四（30日）顯著反彈，在科技股及半導體板塊強勢帶動下，三大指數全線收高。道指收市升613.92點，或1.19%，報52208.06點；標指升121.48點，或1.66%，報7437.63點；納指升679.24點，或2.78%，報25122.18點。微軟(US.MSFT)雲端業務增長強勁，股價單日暴漲15.5%，創下近18年來最大單日升幅。晶片股亦順勢炒上，扭轉多日頹勢，美光(US.MU)升18.3%，SK海力士(US.SKHY)ADR亦揚17.5%。

2、據報沙特與43個國家的軍方代表討論組建一支負責保護海上航運的多國聯盟，希望藉此應對胡塞武裝在紅海的封鎖。

3、美國商務部公布，2026年第二季GDP環比年率初值為增長1.5%，低於市場預期的2.1%，亦較首季的修訂後增速明顯放緩。6月PCE物價指數按月減0.1%，主要受到能源價格下跌帶動，為2020年4月新冠疫情爆發以來首次單月下滑，按年增速則從5月的4.1%降至3.7%。

4、日圓兌美元隔夜一度飆升逾3%，美元兌日圓匯價短暫低見157.96水平，創兩年半來最大盤中漲幅。據報美國財長稱日圓似乎被嚴重低估，日本政府和央行在周四美國交易時段干預了外匯市場，且美國當局也進行匯率詢價。

5、英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)以6比3的投票結果，決定維持基準利率於3.75%不變，符合市場預期，但支持加息的人數從上個月的2人增至3人，顯示決策層內部對通脹前景的分歧加劇。

6、蘋果(US.AAPL)公布2026年第三季業績，總營收錄得1094.2億美元，按年增長15%，高於市場預期的1088.5億美元，為連續第三季實現增長；惟第三財季大中華銷售額和服務業務收入為188億和307億美元，明顯低於分析師預計的196億和314億美元美元，市後股價挫逾8%。

7、亞馬遜(US.AMZN)公布截至6月底止第二季業績，季度收入按年增長20%至2,006億美元，高於市場預期約1,970億美元；營運溢利按年增長43%至274.6億美元，亦高於市場預期約235億美元。業績公布後，亞馬遜盤後股價升近10%。

8、Meta表示，公司已通過長期和短期協議承諾未來將在人工智能數據中心、雲計算等領域投入近7000億美元。

9、特朗普周四簽署一項措施，授權官員依據《國防生產法》對部分工業廢料實施出口限制，以保留這些產品中所含的關鍵礦產和稀有元素。

10、中國機械人製造商宇樹科技公布首次公開招股(IPO)並在科創板上市的發行安排，在8月10日進行申購，擬公開發行4044.6萬股，約佔本次公開發行後總股本的10%。

11、DeepSeek據悉計畫在內蒙古烏蘭察布建設一座大型AI數據中心，同時向其他公司租賃額外算力。