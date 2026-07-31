31/07/2026 09:20

美國第二季國內生產總值（GDP）按季增長由首季的2.1％放慢至1.5％，低於預期升2％。此外，過往聯儲局重視的通脹指標核心PCE指數按年升幅從5月的3.4％略為放慢至3.3％，符合預期。數據紓緩加息壓力，美股周四顯著反彈，道指收升613點或1.19％，報52208點；標指漲1.66％，報7437點；納指飆2.78％，報25122點；費城半導體指數急升8.19％，報11302點。日韓股市今早造好，韓股在半導體股帶動下曾飆14％。

（資料圖片）

隔夜華爾街晶片股報復式反彈，美光科技升18.3％，英特爾升11.4％；而SK海力士及台積電ADR炒高17.5％及7.6％；英偉達亦漲2.7％。





*恒指夜期高水過百點，中概科網股續升*

反映中概股表現的金龍指數升1.05%。阿里巴巴升1.12%，報116.32美元；京東升0.34%，報32.31美元；百度升2.10%，報107.48美元；理想跌2.25%，報13.80美元；小鵬跌0.61%，報12.98美元；蔚來升1.68%，報4.84美元；嗶哩嗶哩升0.92%，報18.70美元。

恒指夜期收報26021，升117點，高水162點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股高0.74%，折合93.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.01%，折合72.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.66%，折合474.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.24%，折合31.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.09%，折合406.8港元；滙控(00005)ADR較港股高2.12%，折合168.0港元。





*熊證重倉部署兩萬六，滙控ADR強勢今或試新高*

恒指昨天（30日）收市雖只升不足51點，惟盤中走勢反覆，一度升過百點，過千張貼價熊證跌入被收回範圍。恒指居高不下，但淡友並未死心，最新熊證街貨略增數百張至總數10336張，重貨區維持在26000至26099區間，有1273張，連同之後同樣重貨的20100至20299，三個組別合共有3498張，誘發好友上殺的風險極高。牛證方面，儘管恒指維持強勢，但好友態度仍審慎，牛證街貨最新僅新增百餘張至總數7045張，牛證重貨區只有580張，而且該區距離恒指昨天收市價最少有500多點。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌24點，報26128，高水270點，預料恒指今早高開過百點。恒指昨天走勢反覆，升跌波幅均約百多點，雖然昨天在二萬六大關遇阻力，但恒指自月初低位至今累升逾3000多點，指數高位依然維持強勢，顯示市場仍然看好。隔夜中概普遍造好，加上滙控ADR急升，收市折合168港元，意味今天有機會再試新高，從而推動恒指向上，相信恒指今天重上兩萬六沒有懸念。

撰文：經濟通市場組