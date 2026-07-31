31/07/2026 13:07

隔夜美股回升，晶片股報復式反彈，帶動亞太股市上升。半導體主導的韓股曾飆15%，台股曾漲7%，日股曾升半成。港股AI硬件股全線升，資金炒作AI概念股，恒指早段曾挫200多點，惟AI股暴升後升幅略收窄，資金回流科網股，恒指一度掉頭向上。恒指半日報25830，跌28點或0.1%，主板成交近1786億元。恒生中國企業指數報8608，跌35點或0.4%。恒生科技指數報4837，升33點或0.7%。

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麥嘉嘉：恒指將於25500點至26000點區間整固

恒指連續兩日交易日受制於兩萬六關，並呈現陰燭，下方測試牛熊線（約25722點），反映恒指上試乏力。盤中公布內地最新7月製造業採購經理指數（PMI），錄得49.2，比上月下降1.1個百分點，亦低於市場預期的50，重返收縮區間，並為今年2月以來新低，為港股增添沽壓。

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，恒指由低位累計反彈幅度已接近14%，月累積升幅相當可觀，因而觸發高位獲利回吐壓力。另外，市場資金主要聚焦AI相關概念股，恒指的大型傳統權重股並非當下炒作焦點，預期恒指於現水平小幅整固，短期支持位為25500點，上方阻力為26000關。至於短線突破兩萬六的機率，麥嘉嘉直言難度偏高，除大市累積升幅大、高位套現壓力沉重外，資金流向是關鍵，若AI類股及半導體板塊再次獲得資金青睞，跨市場資產配置的資金有可能再度流向其他亞洲股市，對港股資金面構成考驗。隔晚，費城半導體指數勁彈逾8%，創自2025年4月以來最大單日漲幅，帶動今早韓股兩大晶片龍頭強勢反彈，KOSPI指數狂升超過15%。

百勝中國收購必勝客內地所有權料帶來中單位數增長

百勝中國(09987)公布截至2026年6月30日的第二季度業績。公司在第二季度，系統銷售額按年增長6%（不計及外幣換算影響）；同店銷售額按年增長1%，同店交易量按年增長5%，連續第14個季度實現正增長。董事會宣布派發每股0.29美元現金股息。公司正按計劃推進必勝客品牌在中國內地的所有權收購，預計將於8月完成交割，並計劃安排一筆約合12億美元的境外過橋貸款為該交易提供融資。

麥嘉嘉表示，百勝中國以現金搭配債務融資執行必勝客收購案，公司需一次性支付12億美元收購款，短期內不僅淨現金規模會明顯縮減，過橋貸款更會拉高整體的負債水平及利息支出，對財務結構造成短期負面壓力。她指出，在目前總體消費復甦速度不及預期、餐飲業「內捲」惡化的背景下，市場擔憂百勝中國營運風險將會被放大。

不過，麥嘉嘉將這次收購對百勝中國的影響形容為「先苦後甜」。從中長期來看，隨著交接於8月完成，屆時必勝客不再需要向百勝全球品牌支付特許權費用，能直接降低營運成本，長遠有望將必勝客的獲利率拉近至肯德基的水平。不過她推測，相關效益最快要到第四季甚至2027年才會完整體現在財務報表上，並於2027至2028年為經營利率潤帶來中單位數的額外貢獻。

業績公布後，百勝中國股價高開低走，高開近8%，以今日最高價開盤，其後升幅收窄至不足3%。對於股價走勢，她指出，百勝中國業績前已跟隨內需股提前炒高，因此今日放榜後，市場隨即借好消息出貨，引發高位獲利潮。雖然大行在業績後紛紛調升該股評級，但由於累積升幅過大，技術上高位仍須整固，預料短期上望空間有限，短線料回測100天線（約364元）尋求支持。

撰文：經濟通通訊社市場組