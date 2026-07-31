31/07/2026 15:00

兩個多月前剛剛將730億美元「倒錢落海」，這一次，日本當局對空頭的震懾又將持續多久？兌美元上周直逼164邊緣的日圓，周四（30日）晚突升穿158關口，除了官方干預，誰有如此神力？不過，周五（31日）議息的日本央行並未就此「補刀（加息）」，是無所作為還是後發制人？

730億美元撐匯率終得個橘

2024年的161.95、今年4月的160，日本當局對上兩次的弱日圓干預門檻，早在6月中即已觸發，但「狼」直至昨晚才姍姍來遲－－日圓兌美元於短短不到一小時狂飆逾3%，由162.8附近垂直反彈至157.8。盡管日本財相片山皋月三緘其口，但市場測算，這場突襲的耗資規模或達311億至940億美元之巨。

令人唏噓的是，4月28日至5月27日期間，當局才剛剛動用逾730億美元支撐匯率，惟日圓由160反彈至155後，便後繼乏力愈跌愈有，慘錄近40年新低。如今舊戲重演，尤其是日本央行今早決定維持利率於1厘不變，未能加持匯率一臂之力，日圓隨即回吐至160附近，是否又是一場明知不可為而為之的「無功而返」？

美日聯手阻貶值+BOJ放鷹

今次答案或沒那麼簡單，最值留意的信號是，緊接美國財長貝森特昨日稱，「日圓似乎被嚴重低估」後，日本財務省財務官三村淳今日透露，日圓急升「得到了美國有關部門超過單純精神層面的支援」，此被視作華盛頓、東京可能聯手阻止日圓貶值的信號。

其次，最新公布的東京地區7月核心CPI按年漲2%，觸及通脹目標紅線，首相高市早苗最新宣布將下調食品及飲料的消費稅率由現時的8%至1%。此時無預警下突然暴拉日圓，既有震懾日圓空頭防止單邊斷崖式下跌，亦是預防「財政減稅」與「本幣暴跌」形成惡性循環的舉措。

此外，按兵不動的日本央行今早在政策報告放鷹稱，必須高度重視，防止通脹偏離2%的風險成為現實；在考慮進一步加息時機和速度時，將仔細審查強勁AI需求、貨幣波動影響、中東局勢發展等因素。換言之，一旦日本央行未來超預期更早更快加息，全球利率的下一常態恐才剛剛揭幕。

撰文:金子安