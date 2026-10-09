14/09/2026 09:00

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）近日傳出有意直接投資南韓兩大記憶體龍頭，藉此補足其AI硬件供應鏈中「記憶體」呢個板塊。消息一出，隨即引來環球科技股及亞洲股市高度關注。

呢個時間點絕非偶然。兩家公司剛公布嘅2026年第二季業績，數字相當亮眼：兩者背後嘅共同引擎，正正係AI伺服器需求帶動嘅高頻寬記憶體（HBM）及高效能DRAM熱潮。

主權基金評估入場時機嘅消息，目前仍屬市場傳聞階段，官方未有發佈具體細節或定案，但已足以令唔少投資者留意呢兩隻股票。

港人想跟車買韓國或其他海外市場股票，過去點解咁麻煩？



每當外國科技巨頭成為市場焦點，習慣用傳統銀行理財嘅香港散戶都會遇到同一個痛點：主流銀行戶口一般僅支援港股、美股或A股買賣，想買其他海外市場嘅正股，過去多數要忍受美股ADR嘅溢價，或者承擔槓桿ETF嘅損耗風險。

買美股ADR：開戶簡單、毋須另開戶口，但較韓股正股溢價一般高達3成以上。

買香港上市的槓桿ETF：升市時有機會放大回報，但跌市損耗大，且升跌幅未必跟足倍數。

突破限制：一個銀行戶口，直通13個海外市場



上海商業銀行「環球股票買賣」服務，讓客戶透過單一證券戶口，即可直接涉足全球13個主要股票市場，包括：

亞洲：南韓、日本、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國

大洋洲：澳洲

歐洲：英國、法國、德國、瑞士

北美洲：美國、加拿大

集中資產管理，安全同便利兼備



無需另開第三方戶口，資金與持倉毋須分散於多個網上證券平台，所有海外股票資產均可集中喺慣用嘅銀行體系內統一管理，資金調撥同安全性更具保障。

交易安排上亦有彈性，客戶可經「上商股票通」應用程式自主落單；亦可致電環球股票買賣專線 (852) 2290 3869, 專線由專人處理，免預先自行換匯，適合偏好專人服務嘅客戶。

新美股客戶推廣優惠，額滿即止



上海商業銀行現正推出新美股客戶推廣活動，推廣期由即日起至2026年9月30日（包括首尾兩天），合資格客戶可享：

1. 申請及填妥表格獎賞：申請網上證券買賣服務並完成合資格W-8BEN表格，可獲HK$100現金獎賞。

2. 首筆美股交易獎賞：成功執行至少一筆美股買入或賣出交易，可獲額外HK$388現金獎賞（合共最高HK$488）。

3. 美股存入費豁免：新客戶存入美股至證券戶口，可獲豁免存入費。

4. TradEZ專享優惠：18至35歲客戶，繳付US$50月費即可享TradEZ美股$0佣金優惠。

（優惠名額有限，先到先得，額滿即止。優惠受條款及細則約束。詳情請參閱條款及細則或向銀行職員查詢。）

建構資產配置基礎，靈活捕捉市場機遇



無論淡馬錫最終會否落實入市，AI記憶體板塊嘅結構性需求已透過相關企業嘅財報清晰反映。若希望靈活管理環球投資組合，一次過涵蓋韓股、日股、美股等多個海外市場，不妨先了解上海商業銀行環球股票買賣服務，預先完成相關服務申請，以便日後隨時因應市場變化進行資產配置。

👉 [點擊此處瀏覽上海商業銀行官方網站了解更多]環球股票買賣

點解要揀銀行，而唔係其他交易App？



信任同可靠，係投資最重要嘅基石。上海商業銀行作為歷史悠久嘅持牌銀行，受香港金融監管機構嚴格監管，客戶資產同資金都受到銀行體系嘅穩健保障。相比一啲以網上平台為主的新興券商，銀行戶口提供更完善嘅風險管控、資金安全同客戶保障機制，令投資者可以更安心地進行環球股票交易，毋須擔心平台穩定性或資金存放風險。

風險提示及免責聲明



投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。外幣投資受匯率波動影響，可能帶來虧損風險。客戶如將外幣兌換為港幣或其他外幣時，可能因外幣匯率變動而蒙受虧損。證券投資服務不適用於美國人士，亦可能只限在某些司法管轄區提供。任何人士於作出投資前，應尋求獨立諮詢，考慮有關投資是否適合閣下。本文章所載資料並不構成招攬、邀請或建議任何人作存款或投資於任何投資產品。此宣傳內容未經證監會審閱。