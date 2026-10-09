14/09/2026 09:20

美國公布8月份CPI按年增3.4%，按月增0.4%，雙雙符合市場預期，不過核心CPI按月增0.3%仍稍高於市場預期，反映除去能源因素後，美國通脹問題亦見加速升溫跡象，市場進一步押注本月加息，利率期貨顯示本周美國聯儲局加息0.25厘機會率升至86%。但部分看淡CPI超預期資金回流股市，上周五美股照樣報升，三大指數齊造好，道指升509點報52573，納指升251點報26333，標普升65點報7656。

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*中概、ADR個別發展*

中概股普遍隨市況靠穩：阿里巴巴升0.68%報109.30美元，拼多多跌0.04%報77.81美元，京東升0.15%報27.06美元，百度升0.89%報91.40美元，理想升1.37%報11.81美元，蔚來升3.07%報3.69美元，小鵬升1.93%報10.54美元，貝殼升1.44%報16.93美元，攜程升0.83%報39.02美元。

ADR較港股收市造價收變化不大：騰訊(00700)ADR較港股低0.35%，折合426.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.69%，折合26.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.54%，折合74.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.02%，折合75.1港元；滙控(00005)ADR較港股高1.13%，折合165.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.05%，折合392.4港元。

*亞股早盤震盪，港股今年或已見頂*

雖然美股因資金超前拋售而出現技術反彈，但因美國加息預期急升，今早亞股無懸念出現震盪，日股早盤跌幅擴大至近2%，韓股跌逾3%。港股亦有先跌為敬因素，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24666，跌109點，較恒指現貨低水139點，恒指料跟隨低開逾100點。

此前FOMC鷹派代表、聯儲局理事沃勒指若通脹有放緩之意便更願意支持按兵不動，但8月份數據明顯未能給予他足夠支持，市場大舉押注本月加息，假如成真，將會是自2023年7月以來再次啟動加息周期，如加息周期展開，港股恐怕將回復向下探底走勢，最壞情況有可能今年恒指經已見頂。當然加息與否有待本周三晚揭盅，更重要是聯儲局主席沃什如何演繹後續息率去向，尤其他對於通脹的解讀以及預測。值得留意，雖然沃什本人並不支持點陣圖，但FOMC按例將於今次議息結果後同步發放利率預測點陣圖，屆時市場將對預期有進一步反映。

如後續加息預期仍大，恒指中線下一關支持初步先看24000。參考恒指牛熊證街貨分布，牛倉上周被殺後看好資金仍積極押注技術反彈，恒指2月低位支持24300成為好友盼望的支持水平，牛區24300至24399淨增443張對應期指張數至878張成最多新增區域，料即市日內最多跌至24300上下會有較強支持。

撰文：經濟通市場組