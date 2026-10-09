14/09/2026 12:39

智譜(02513)上市不足10個月即兩度配股，公司7月才配股集資超過300億元，解禁期一過即再宣布折讓10%配股兼發可換股債券(CB)，共集資最多近394億元，股價今早最多曾插一成，另一人工智能(AI)大模型概念股MiniMax(00100)也受累跌逾半成。其實兩股近日受美國指控蒸餾模型及DeepSeek推低價模型等消息接連衝擊，股價已連日下挫，其中智譜更已連跌10日，是否仍可趁低吸納？

（Shutterstock圖片）

智譜折讓10%配股兼發CB 集資最多近394億元

智譜公布，與配售代理訂立配售協議，以每股714元配售最多2196.5萬股新股，集資最多約156.8億元，另集團建議根據一般授權同步發行本金總額201.4億元人民幣的零息可換股債券，所得款項約236.8億元，合共集資最多約393.6億元。有關配售新股的每股作價比上周五（11日）收報793元折讓約9.96%，新股佔擴大後股本約4.5%，配售予不少於6名獨立承配人，預期概無承配人成為主要股東。而可換股債券將配售予不少於6名獨立承配人，到期日為明年9月16日，每股換股價892.5元，比上周五收市價溢價約12.55%，假設債券獲悉數轉換，可轉換約2636.5萬股，佔計及配售新股後的擴大後股本約5.13%。

集團指，截至8月31日，首次公開發售所得款項已悉數動用，而首次配售所得款項已動用約34.92%，隨著業務進展及發展加快，原有募資計劃的資金使用節奏相應提速，擬將配售新股及發行債券所得款項淨額約60%用作下一代GLM基礎模型及完全自訓練體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級，約15%將用於支持業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購，以及約25%將用於補充日常運營所需營運資金。就配售協議設有60日禁售承諾，期內不會發行新股等。

今年7月初智譜以每股1588元配售1978萬股，合共集資314億元，涉攤薄後股權4.25%。不過，今次714元配售價比7月配售價1588元低55%。

DeepSeek推低價模型 每百萬Token收費最低不到1美仙

值得一提，內地人工智能(AI)初創公司DeepSeek近日推出一款低價AI模型，每100萬詞元(Token)的收費最低甚至不到1美仙，進一步加大了從Anthropic到智譜等競爭對手面臨的壓力。DeepSeek發布的V4.1 Flash模型是一款更為精簡的模型，DeepSeek稱其性能超過月之暗面的Kimi K3等主流模型，同時價格較競爭對手大幅降低。DeepSeek指，V4.1 Flash減少了模型的KV緩存(KV cache)，從而降低對高帶寬存儲器(HBM)和固態硬盤(SSD)儲存空間的需求。全球AI需求強勁導致存儲晶片長期供應緊張，因此提高存儲效率也可能降低運行模型所需的成本。

DeepSeek的最新動作顯示，中國開放權重模型與美國同行之間的價格戰正愈演愈烈，而Anthropic和ChatGPT開發商OpenAI此時正準備上市。DeepSeek押注，性能足夠但價格極低的模型能夠擊敗頂級模型，推動人工智能進入下一階段的普及。

溫傑：盈利能力能見度不高兼股價波動大 只宜用輪證博反彈

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，雖然智譜股價已由高位跌了七成，但公司是以100幾元上市(上市價116.2元)，1月至今也只上市半年多些，現價仍升了5、6倍，就算再跌多一半，表現仍不差。公司上市其實只想多一個融資渠道，所以低位私有化、高位配股正常，再加上其行業就是需要使錢，正如之前商湯(00020)一定要不斷配股，因沒盈利卻要不斷使錢，B仔股也是如此。其實，配股是正常上市之後的做法，需要錢兼市況還可以就會配股，甚至未必需要錢能夠配就先配如阿里(09988)。至於部署上，不論升跌，只會用Call輪買智譜，因其就算跌了下來仍有700幾元，100股一手即7萬幾元才可入場，對於一些盈利能力能見度不高、股價波動很大的股份，兼對短期港股較審慎，沒理由一下子下重注，不如用輪證，利用槓桿減低投資額，實質槓桿其實只有兩三倍，一隻輪證入場費也只有兩三千元，若想博智譜反彈，或覺得它已跌過龍，可以買入。

溫傑又指，MiniMax也如智譜一樣被美國指控蒸餾模型，以及受DeepSeek降價「互劈」影響，但當很多投資者對兩隻股份都看不通時，MiniMax股價跌至更低，反而多了資金留意。不過，MiniMax自8月份入了港股通後其實有最多資金流入，但此次跌下來那批資金應全都有些虧損，一旦斬倉短期跌勢會很驚人，故兩者都傾向用Call輪，只用幾千元博一博。

智譜半日跌7.25%收報735.5元，連跌10日，累計跌幅38.45%，成交49.89億元；MiniMax亦跌5.56%報255元。其他具AI大模型概念的科技股表現各異，阿里跌1.49%報105.9元，騰訊(00700)升0.84%報432元，百度(09888)升1.01%報90元，快手(01024)跌1.6%報30.76元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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