14/09/2026 10:05

蘋果最新iPhone 18系列周六（12日）晚開始預訂，但不少市民在社交平台發文，懷疑信用卡被盜用購買新iPhone。警方表示，至今接獲逾700人報案，共涉約1470萬元，最大單一金額約11.4萬元。案件暫列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

滙豐：若客戶合理使用信用卡並及時通報，將協助退款

多家銀行就事件作出回應，當中，滙豐銀行發言人表示，注意到網上討論，指有不同銀行的客戶懷疑其信用卡被盜用於訂購手機。滙豐提醒客戶，如出現未經授權信用卡交易，可透過銀行的應用程式或致電暫停信用卡，滙豐會為客戶展開調查，並在適用情況下根據信用卡組織規則，啟動退單機制。客戶如果已合理和謹慎地使用信用卡並及時通報，滙豐將協助他們完成退款程序。

恒生：適用情況下按規則啟動退單機制

恒生銀行亦表示，留意到最近有不同銀行的客戶報告信用卡遭未經授權交易用作購買手提電話，調查期間會支援受影響客戶，並在適用情況下根據信用卡組織規則啟動退單機制，客戶如已合理和謹慎使用信用卡，銀行會全力提供協助完成退款程序。客戶如發現信用卡有任何可疑交易，應立即透過手機應用程式凍結信用卡，或致電銀行。

渣打：若確認交易未經授權持卡人毋須承擔款項

渣打銀行表示，會按既定程序即時調查及跟進，並在適用情況下向相關信用卡組織提出退款申請，若調查後確認有關交易未經持卡人授權，持卡人毋須承擔相關款項。客戶如發現任何未經授權交易，應盡快通知銀行及向警方報案，並可透過網上理財或銀行手機應用程式，即時封鎖信用卡。

中銀：若交易經核實未獲授權，客戶毋須承擔責任

中銀香港發言人則提醒客戶，如發現信用卡出現未經授權交易，請立即登入手機銀行封鎖相關信用卡；客戶亦可透過在線客服或客戶服務熱線暫停信用卡並提出爭議交易申請。中銀指，信用卡客戶均受退款機制保障，所有經核實為未經授權的信用卡交易，客戶均毋須承擔責任。

四間銀行均表示，商戶可決定是否就網上交易啟用3-D Secure(3DS)雙重認證步驟，例如透過短訊一次性密碼(OTP)，或於應用程式確認交易。

金管局：若卡主不涉欺詐嚴重疏忽，不需為未授權交易負責

金管局發言人接受查詢表示，信用卡交易一直需採取有效措施以確保安全性，保障客戶的利益。個別商戶可能基於營運考慮而不使用或暫停額外認證安排（如In App 認證或一次性密碼）。在此情況下，商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。

發言人稱，銀行信用卡持卡人應小心核對交易紀錄，如懷疑或發現信用卡被盜用，應盡快通知發卡銀行，包括透過網上銀行即時停用有關信用卡。一般而言，若銀行信用卡帳戶被用作未經授權交易，而卡主並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，則不需為未經授權交易承擔責任。

方保僑：懷疑蘋果公司無開啟額外交易驗證服務

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，涉事信用卡持有人的資料可能早已外洩，遭第三方平台盜用信用卡來訂購手機；亦懷疑蘋果公司沒開啟3DS交易驗證服務，例如透過短訊一次性密碼或於應用程式內確認交易，導致騙徒只要輸入市民的信用卡資料，就能成功交易。

方保僑指，在這個情況下，由於客戶沒透過額外驗證授權交易，則需由蘋果公司承擔財務損失。他建議蘋果公司就事件設立熱線，記錄受影響客戶資料，有助追查錯誤交易。

撰文：經濟通採訪組