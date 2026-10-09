14/09/2026 10:10
異動股｜聯想逆市升逾3%，合作新機Googlebook料周二Google發布會亮相
聯想集團(00992)現價升3.5%，報32.4元，該股成交約2363萬股，涉資7.62億元。
（互聯網圖片）
Google (US.GOOG)預計於9月15日舉行媒體活動，預計將推出夥同聯想推出的新手提電腦Googlebook 15。
根據外媒報道指，Googlebook 15將搭載英特爾(Intel)(US.INTC)Core Ultra 5 325處理器，記憶體最高可配32GB LPDDR5x RAM，並提供256GB及512GB兩種固態硬碟(SSD)儲存選項。螢幕方面，新機採用15.3吋OLED面板，解析度為2880 x 1800，畫面更新率達120Hz，亮度最高500尼特，並支援100% DCI-P3廣色域。
另外，Googlebook預計將內建Google的Gemini AI模型，並搭載專為此設計的Googlebook OS作業系統，支援Google臉部辨識和指紋辨識功能。
現時，恒生指數報24687，跌118點或跌0.5%，主板成交近467億元。國企指數報8212，跌33點或跌0.4%。恒生科技指數報4297，跌23點或跌0.5%。
撰文：經濟通市場組