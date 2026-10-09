14/09/2026 11:33

美國8月通脹仍未見明顯降溫，市場普遍預期聯儲局本周議息時傾向加息。根據CME FedWatch，加息機率最新已升至約87%。不過，國際油價上周五（11日）由高位回落，為美國長債孳息率帶來短暫喘息空間，10年期國債孳息率一度下滑，推動上周五美股反彈。

債息持續高企

上周五道指及納指均升約1%，標指升0.9%；費城半導體指數更上揚1.8%，反映在債息回落下，資金重新流向高估值科技股。惟須留意，目前10年期及3年期美債孳息率已回升至約4.97%及 5.35%，利率環境仍屬偏緊。

通脹數據仍偏強

美國8月CPI按年升3.4%，與市場預期一致；按月增幅則由7月的0.1%加快至0.4%。核心CPI按年升2.4%，按月升幅0.3%，後者高於筆者預期。有「聯儲局線人」之稱的Nick Timiraos指出，市場基本認定局方將在9月進行3年來首次加息，但若只加息一次，未必足以壓低通脹，意味後續數據仍須密切留意。

今年或至少加息一次

筆者認為，本周加息機會高，但10月會議大概率按兵不動，往後政策取向則視通脹走勢而定。部分大行分析指，雖然8月核心CPI月增幅略高於預期，但住宿成本有降溫跡象，估計核心 PCE約0.3%，屬「偏高但可控」水平，為局方在加息一次後暫時觀望提供空間。

中東局勢成市場變數

沙特阿拉伯一條連接東西部的重要原油管道近日遭受多次攻擊，當局為安全起見，暫時關閉設施並進行評估。該管道在區內緊張時期曾用作繞過霍爾木茲海峽的替代路線，具戰略意義，事件令市場重新審視中東原油供應的脆弱性。

另一方面，伊朗將於本周與多個波斯灣國家商討地區局勢及海上航道安全，反映各方正尋求以外交方式降低風險。若區內設施再度受襲，能源供應風險仍可能推高通脹預期。

議息焦點：利率＋點陣圖

本周議息除了利率決定外，市場亦關注最新的經濟預測(SEP)。若9月加息成事，點陣圖中位數可能顯示今年再加息一次，但不少官員或不再預期年底仍須進一步收緊。議息後的市場走勢，將視乎主席沃什的語氣而定，若語氣偏鷹，債息或再度上行。

摺疊式iPhone Duo市場反應正面

蘋果(US.AAPL)為全球最大智能手機及消費電子品牌，憑生態系統優勢及高端定位長期維持強勁盈利能力。今次不再重複分析其業績，而是集中討論最新發布會。

集團推出首款摺疊式手機iPhone Duo，市場初步反應正面。TrendForce預計2026年出貨量約500萬部；高盛則認為定價具競爭力，出貨有望達1400萬部（樂觀情況更可達3500萬部）。多間機構指Duo的設計較近年機型更具亮點，惟能否生產足夠貨源仍須觀察。此外，18 Pro系列加價幅度較預期溫和，或對利潤率構成一定壓力。

估值偏高，300美元以下仍可吸納

估值方面，有大行以2028財年盈利的33倍市盈率計算目標價，反映毛利率擴張、服務收入佔比提升、Apple Intelligence推動換機周期，以及強勁資產負債表所帶來的估值支撐。

筆者認為，就算採用相同估值標準，對零售投資者而言，以2027財年盈利作估算更為實際（因散戶投資周期較短）。若以約10美元盈利乘33倍市盈率計算，目標價約330美元，因此筆者維持300美元以下分段吸納的策略不變。

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筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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