14/09/2026 17:21

美國8月核心消費物價指數(CPI)按月漲幅超預期，市場押注聯儲局本周加息概率高達86%，對息口敏感的地產股今日普遍維持弱勢，惟上周五（11日）急跌的新地(00016)反彈2%，銀行股則全線造好，其中渣打(02888)及中銀香港(02388)都再創新高。值得留意，港府將於本周三（16日）公布2026年施政報告及首份五年規劃，地產股可否博反彈抑或寧博銀行股再攀升？

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美國8月核心CPI月升0.3%超預期 本月加息機率達86%

美國8月CPI按年升3.4%，與市場預期及7月升幅相同，但仍明顯高於聯儲局2%的目標；按月則升0.4%，較7月的0.1%明顯加快。而且，剔除食品及能源的核心CPI亦按月升0.3%超乎預期，為4個月以來最高增速，反映除能源因素外，美國國內通脹仍然兇猛。利率期貨顯示，目前市場預期9月加息0.25厘的機會達到86.2%。

有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示，投資者已基本認定聯儲局本周將進行三年來首次加息，但只加息一次無法壓低通脹，市場目前預料明年6月累計加息次數至少達3次，高於先前預期的兩次。

內媒：香港三大發鈔行估值升至五年高位 高分紅疊加回購成直接動力

據內媒報道，今年以來，香港三大發鈔行股價漲幅均超30%，市淨率(PB)均站上歷史高位。目前，三大發鈔行的PB均已升至近五年的98%分位點以上，其中滙控(00005)和渣打甚至突破了近十年的99%分位點。從A股和港股橫向對比來看，今年以來，港股銀行板塊整體漲幅亦跑贏A股銀行板塊約20個百分點。而當前30餘家港交所上市銀行中，PB大於1的僅剩滙控、渣打、中銀香港三家發鈔行，其餘銀行均處於「破淨」狀態，其中四大國有銀行的PB僅為0.6至0.7倍。

報道指，三家發鈔行的共同特徵是股東回報力度更強。從2026年中報看，滙控維持50%的派息比率並宣布最多10億美元回購；渣打中期股息同比大增66%至每股20.4美分，並加碼10億美元回購；中銀香港則推出2026至2028年三年股東回報計劃，計劃額外增加不少於105億港元的股東回報，並派發特別股息。高分紅疊加回購，構成了估值中樞上移的直接動力。

摩通：港銀上半年業績普遍勝預期 看好渣打滙控

摩通早前發表研報指，由於非淨利息收入支撐，香港銀行業2026年上半年的業績普遍超出預期，這主要得益於更具韌性且優於預期的稅前利潤增長勢頭。中小型銀行的信貸成本依然較高，但大型銀行的情況有所改善。不利的一面是，滙控、渣打和中銀香港的總股東回報率(TSR)均略低於預期。預期每股盈餘(EPS)將高於市場普遍預期，同時，聯準會升息預期的上升也將有助於提振股價。該行依然看好銀行業，在大型銀行股中，該行依序看好渣打、滙控及中銀香港，分別予目標價310、205及53.3元，均予「增持」評級。

該行指，大多數銀行在2026年上半年經歷了淨息差收窄，考慮到同期HIBOR走低，這並不令人意外；然而，存款競爭加劇和收益率曲線陡峭化，融資成本管理可能面臨更大挑戰，因此，對未來業績的展望也存在一定不確定性。儘管如此，資產負債表的擴張應能在未來12至18個月內支撐淨利息收入至少達到單位數增長。

中原十大屋苑周末僅錄5宗成交 一手新盤低價吸客

中原地產十大屋苑周末錄得5宗成交，較上周末增25%或多1宗，零成交屋苑遞減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場焦點仍落於一手新盤市場，全因近日推售的新盤，折實價大多低於市價，吸引力大於二手屋苑，加上一手貨尾分布各區，可滿足不同區域的客戶，令新盤銷情造好。相反，二手叫價相對硬淨，競爭力不及新盤，導致交投表現反覆。

美聯物業高級董事布少明表示，近期市場接連推售多個新盤，市場反應熱烈，而剛過去的周末首輪推售的紅磡新盤映匯亦即日近沽清，並且不乏大手客入市投資，反映市場購買力不俗，買家積極追捧優質物業，同時亦搶佔不少二手客源及購買力。另外，市場關注周內公布的新一份施政報告及首個五年規劃，以及美國聯儲局亦進行議息，加上普遍二手放盤業主議價空間收窄，故準買家亦觀望消息，導致周末二手交投在低位橫行。不過，隨樓市明朗化，二手購買力亦將重投市場，帶動交投，樓價亦將看升。

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瑞銀料施政報告推樓市措施空間有限 憂地產行業長期受壓

瑞銀發表研報指，港府即將公布首份五年規劃及2026年施政報告，預期內容將聚焦五大方向，包括北部都會區發展及深化大灣區合作等。報告認為，儘管住宅樓價今年至今已上升10%，較低位反彈17%，但進一步推出樓市刺激措施如「買樓通」、減免印花稅或放寬強積金購樓的空間有限。北部都會區加快發展短期對農地業主恒地(00012)及新地屬正面影響，惟更多公屋出售及供應增加仍為行業長期壓力，且預期中資發展商或加快在港發展，進一步影響利潤率。而中環寫字樓大業主則可受惠對沖基金租賃需求因稅務改革而上升。該行對行業領先地產股如恒地及新地仍持謹慎態度，更傾向於持有淨現金、潛在企業行動公司，如九倉(00004)、信置(00083)和長實(01113)。

摩通表示，由於本港住宅樓價今年來已累升逾10%，故不預期有任何支持樓市的大型措施推出，亦不預計有任何重大的收緊樓市政策。不過，不排除政府會上調豪宅印花稅，若施政報告沒提出，相關措施亦有可能於明年首季公布的財政預算案上出現，但即使措施落實，相信對豪宅市場氣氛影響有限。而五年規劃的關注重點在於透過北部都會區/市區重建增加住房供應，以及吸引人才。另預計政府將呼籲加快收回農地，恒地及新地可能會從中受益。惟香港發展商的股價短期將受到利率前景影響，加上外資直接投資的不確定性，或導致其在加息預期消退前跑輸大市。

陳政深：地產股面對加息環境未屆吸納時 銀行股估值頗貴惟有貨可續持有

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深認為，息口向上趨勢應會持續，央行不得不作出反應，除了核心通脹數據，實際上商品及能源價格於過去一年升得很犀利，這亦會慢慢傳導至其他經濟環節。當然，一些供應鏈受阻、能源價格及政緣政局因素所衍生的通脹用貨幣政策去控制，效果有限，而央行尤其聯儲局也有些投鼠忌器，因為在如此經濟環境下能否承受那麼高的資金成本成為疑問。因此，即使加息，可能也是形式化加息，而不是很進取的加息步伐。不過，理論上地產股處於加息周期相對負面，無可避免資金成本會提高，且經濟不明朗性仍大，惟樓市應會相對平穩，無論交投或樓價未必會大升大跌。其中商業地產方面，從地產股業績可見，平均租金不見明顯增長趨勢，故對其看法較中性，未必到了非常有利的吸納位置。

至於銀行股，陳政深指，於資金缺乏出路下，納入投資組合未嘗不可，但憧憬繼續上升終有盡頭，始終無論本地銀行或內銀股其估值都已頗貴，只能說它們比地產股好，若有貨不妨繼續持有，始終仍在破位創新高，但不是處於強烈買入狀態，因始終升水不少。

而地產股中，陳政深指，信置走勢相對沒那麼差，但也去到10元邊接近底部，該處會有支持，計估值不誇張，業績算是中規中矩，但這是整個行業面對加息環境問題，是否很值博要衡量自己的資金情況。另外，施政報告應不會有特別針對樓市的刺激措施，除非樓市很淡靜影響經濟，但現時不見此狀況，所以施政報告著眼點未必在樓市。

銀行股今日普遍造好，滙控升0.98%收報164.9元，渣打升1.99%報246.6元，中銀香港升2.58%報53.65元，東亞(00023)升2.1%報18.99元，大新銀行02356)升3.45%報14.71元。地產股卻跌多升少，新地升2.03%報110.1元，恒地跌1.07%報25.8元，長實升0.27%報47.6元，信置跌0.2%報10.12元，新世界(00017)跌3.14%報5.705元，嘉里建設(00683)跌0.74%報17.41元，恒隆地產(00101)跌1.18%報6.725元，太古地產(01972)跌0.41%報24.3元，希慎(00014)跌0.44%報15.68元，九置(01997)跌1.61%報30.42元，九倉升0.27%報18.63元，美聯(01200)則跌2.22%報1.76元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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