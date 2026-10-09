17/09/2026 14:12

由etnet經濟通主辦的「2026下半年度投資致勝藍圖」財經論壇日前（8月22號）圓滿結束，十位星級嘉賓及業界代表齊聚一堂，圍繞大市方向、AI供應鏈、高息策略與Covered Call ETF等主題，為在場投資者拆解下半年部署思路。

港股「絕地反擊」？美息與內地政策成關鍵



論壇率先由華泰金融控股（香港）股權衍生品部上市產品銷售主管溫蕎菲以及富昌證券聯席董事譚朗蔚共同拆解環球市況。近期環球市場主要受五大變數牽動，包括美國聯儲局減息預期、地緣政治局勢、內地經濟數據、核心權重股業績表現，以及北水與外資動向。



市場預期聯儲局9月加息25個基點的機會率僅約3成，一旦轉向減息，將釋放流動性並令美元走弱，促使套利資金流向其他市場。內地經濟增長動力亦見放緩，「三頭馬車」（即出口、消費及投資）數據普遍遜於預期，財政部門正研究於下半年推出新政策措施以支持經濟。在此背景下，恒生指數近期在25,000點至26,000點水平反覆拉鋸，但估值普遍偏低、高息股亦相對豐富，有助吸引資金重新流入以支撐大市。

AI供應鏈概念與韓國市場佈局



第二節講座由南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁張健朗與信誠證券聯席董事及負責人員張智威聚焦2026年下半年AI供應鏈機遇。張健朗先回顧多項美國宏觀經濟數據，包括7月非農就業人數意外減少23,000個（市場原預期增加80,000個）、消費者物價指數按年升3.4%、以及密歇根大學8月消費者信心指數初值僅錄得51，均低於市場預期，反映美國經濟增長動力正在減弱，亦間接強化市場對聯儲局最終轉向減息的憧憬。



他又提及，截至2026年8月中旬，美國聯邦政府未償還公共債務總額已高達約39.91萬億美元，日本、英國及中國均為主要海外債權國，同時美國30年期國債孳息率一度升至約5.33%，創2007年以來最高水平，反映長債市場對財政赤字擴大的憂慮持續發酵。



在資金流向方面，張健朗展示了旗下多隻交易所買賣基金（ETF）於8月上半月的資金進出情況，市場對半導體及AI供應鏈相關韓股仍具相當興趣，另一方面，部分資金正從恒生科技板塊撤出，轉投其他區域或主題性資產。

高息與Covered Call ETF資產配置之道



隨著市場對減息週期的憧憬升溫，「息率新常態」下的收益策略成為焦點議題，未來資產環球投資及Global X ETFs（香港）ETF銷售顧問楊穎堯與「投機先要溫功課」版主劉柏言就此展開討論。楊穎堯先介紹高股息率增強收益策略的運作邏輯，具備股息、潛在資本利得及期權金收入三重來源，在不同市況下有望互補提升收益穩定性。他以數據佐證，在過去10年，恒生高股息率指數相對恒生指數貢獻了5.2%的超額回報，尤其在過去3年港股大部分時間處於熊市的環境下，高息股策略展現出更強的防禦性。



另一邊廂，恒生投資ETF銷售主管凌子敬與財經專欄作家孫子大戶介紹了備兌認購期權（Covered Call）主動型ETF產品，除了可透過沽出認購期權收取期權金，強化潛在收益外，這筆期權金還可在持股走勢不利時，抵銷部份虧損，或在橫行市況中爭取更⾼總回報。以恒生中國企業指數為例，在2025年市場向好的情境下，備兌認購期權指數錄得22.1%的淨總回報，較恒生中國企業指數的26.4%為低，而在2021年市場下跌的情境下，備兌認購期權指數跌幅僅為12.1%，明顯優於恒生中國企業指數21.4%的跌幅，正好反映出這類策略「升市跑輸、跌市抗跌」的特性。

收息以外的市場焦點



除了收益策略之外，華夏基金（香港）國際業務副總裁李星宇以及全職期權期貨交易員Option Jack亦分享了其他市場觀點，包括生物科技、日本市場及黃金三大範疇。李星宇指，生物科技行業已從過往「燒錢」研發階段，逐步進入商業化收成期，多間龍頭創新藥企業預計於2025至2026年間扭虧為盈，當前具備配置好時機。日本市場方面，以半導體設備、芯片設備、AI數據中心相關基建及金融股為AI產業投資路線圖核心方向。黃金方面，中國人民銀行於七月加快購金步伐，為金價提供中長期支持。

精華回顧：https://youtu.be/l1U_IF2029E