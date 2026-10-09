15/09/2026 08:47

要聞盤點

1、美股周一（14日）低收，三大指數齊跌。市場一方面憂慮人工智能發展速度可能放緩，拖累晶片股及AI相關股份；另一方面，中東局勢升溫推高油價，加上美國10年期國債孳息率一度突破5厘，投資者對通脹及利率前景的憂慮升溫。道指收市跌152.09點，或0.29%，報52421.2點；標指跌37點，或0.48%，報7619.98點；納指跌146.62點，或0.56%，報26186.41點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報63051.5，低開51.5點。

2、美國10年期國債孳息率周一升穿5%關口，為2023年10月以來首次。華爾街大行普遍認為聯儲局本周加息，高盛上調年末10年期美債孳息率預測至4.75%。

3、摩根大通、匯豐及德銀等多家大行一致轉向鷹派，預估美聯儲將在今年9月及12月的議息會議上各加息25個點子。此外，摩通也因為通脹展現強烈粘性，正式將長期政策利率預估上調至3.25厘。

4、美國總統特朗普宣稱，俄烏已同意停止互相攻擊能源設施，但烏克蘭總統澤連斯基表示協議尚未達成，烏克蘭不相信俄羅斯會信守承諾。

5、在關鍵輸油管道遇襲停運後，沙特阿拉伯據悉考慮進一步增加經霍爾木茲海峽的原油出口，已請求英國提供軍事與外交支持，應對胡塞武裝襲擊。

6、特朗普抨擊Anthropic有關放慢人工智能發展的呼籲，稱無需為AI設置安全護欄，美國有「高智商總統」就足夠。眾議院議長約翰遜表示特朗普最快本周召集AI企業高管開會。

7、內地8月M2增速進一步放緩至7.5%，M1增幅略升至4.1%；社會融資規模增量1.66萬億元，遜於預期；而新增人民幣貸款僅得600億元，遠遜預期。

8、高盛表示，近期調查顯示多數投資者對習特會期待不高，料中美雙邊關係難以因此實質性改觀。

9、德國據悉擬推動歐盟採取新的對華政策，或尋求加徵更多關稅並強化出口管制制度。

10、多位歐洲央行官員釋放鷹派信號，不排除進一步加息可能。交易員一度完全計入到2027年底前歐洲央行加息四次、英國央行五次的預期。

11、惠譽表示，截至8月末，美國私募信貸違約率升至創紀錄的6.3%，違約事件數量創過去一年單月最高。

12、日本記憶體晶片製造商鎧俠(Kioxia)據報正考慮赴美上市，集資規模或達100億美元，並已就潛在交易與多家華爾街銀行展開磋商。

13、香港首份五年規劃和最新一份施政報告明天出爐，據悉北部都會區建設佔較大篇幅，當中已宣布擴容的大學城規劃亦將進一步明確。創科是另一重點，有設「硬指標」，據悉人工智能是高頻詞。