15/09/2026 09:00

美股周一(14日)低收，三大指數齊跌。市場一方面憂慮人工智能發展速度可能放緩，拖累晶片股及AI相關股份；另一方面，中東局勢升溫推高油價，加上美國10年期國債孳息率一度突破5厘，投資者對通脹及利率前景的憂慮升溫。

道指收市跌152.09點，或0.29%，報52421.2點；標指跌37點，或0.48%，報7619.98點；納指跌146.62點，或0.56%，報26186.41點。

晶片股普遍下跌。英偉達(US.NVDA)跌3.4%，AMD(US.AMD)挫4.4%、博通(US.AVGO)下跌4.8%，美光科技(US.MU)亦跌5.3，費城半導體指數急跌5.9%。

大型科技股方面，Meta(US.META)升2.7%，Alphabet(US.GOOGL)升3.2%，微軟(US.MSFT)升近2%，蘋果(US.AAPL)升0.2%；特斯拉(US.TSLA)跌1.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.3%。

能源市場方面，中東局勢持續緊張，加上沙特阿拉伯一條重要的東西向輸油管道受到襲擊後暫停運作，市場憂慮全球原油供應進一步受擾，國際油價一度急升。布蘭特期油日內曾升至接近110美元，其後升幅收窄，布蘭特期油微升1.4%，報每桶106.09美元；紐約期油升1.6%，報101.74美元。

債市方面，美國10年期國債孳息率一度升穿5厘，最高觸及約5.011%，為2023年以來首次突破這一關鍵水平，其後回落至約4.96%。債息急升反映市場對通脹、財政赤字及聯儲局利率前景的憂慮升溫。

投資者目前密切關注聯儲局本周議息會議。聯邦公開市場委員會將於9月15至16日開會，市場普遍預期當局將加息0.25厘至3.75厘至4厘區間。路透最新調查顯示，85%受訪經濟師預期聯儲局加息；利率期貨則顯示，加息機率已升至約90%。

現貨金價顯著回落

加息預期升溫，亦對金價構成壓力。現貨金顯著回落，市場同時受到美元轉強及美債息上升影響。現貨金下跌0.9%，報每盎司4305美元；紐約期金亦跌約1.3%，報4350美元。

外匯市場方面，美元走強，美匯指數一度升近0.6%，高見99.73，創9月2日以來新高，其後在99.5附近徘徊。美元兌日圓反彈至154水平以上，日圓由高位回落；歐元則受壓，兌美元一度跌至約1.152水平，日內報1.155，跌0.3%。

撰文：經濟通國金組