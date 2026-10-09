15/09/2026 16:35

香港將於9月16日公布首個五年規劃及新一份施政報告，摩根士丹利預期，在今年來樓價累升12%後，進一步放寬樓市的可能性不大，而且推出「房屋通」或印花稅減免等措施的空間有限，故此不預期政府會公布令人意外的大型房屋政策。

（資料圖片）

不過，於未來10年，在加速舊區重建及北部都會區建設的支持下，該行指香港長期房屋供應目標可能維持約，甚至略高於42萬伙。

大摩預計，政府在五年規劃及施政報告2026中，可能會公布更多北部都會區的關鍵績效指標，包括土地收回目標、基礎設施建設，以及繼洪水橋後，下一個北都大型土地招標計劃。私營公司參與仍然是當中關鍵執行因素，發展商關注更清晰的公私合營（PPP）條款；靈活地價支付方式；港鐵(00066)的招標協調；區域開發模式。

應利好新地、恒地

不過，大摩指，高昂的建造成本、較長的投資回本期及回報不確定，仍然是窒礙發展商投資新市場的障礙，當中預計會有更多財團，其中可能包括內地民營企業開發商與本地發展商的合作主導參與北都建設。而加快農地回收，應利好新鴻基地產(00016)及恒基地產(00012)，但推售更多公屋，或會對發展商構成壓力。

另外，大摩認為，進一步完善基金、家族辦公室及稅收制度，可能會吸引更多資本和人才流入香港，中環與金鐘甲級寫字樓業主，如太古地產(01972)及香港置地均會受惠。

撰文：經濟通採訪組