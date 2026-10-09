15/09/2026 17:46

美國10年期長債息升破5厘，大行全球資本市場再現風險，環球股市偏軟，恒生指數早上窄幅高開，不過內地盤中公布三頭馬車經濟數據，其中消費表現顯著弱於預期，需求不足拖累內地經濟前景，大市氣氛承壓，恒指隨即倒跌，午後因應寧德時代(03750)急挫，以及資源股跌幅擴大，恒指全日跌幅擴大至250點或1%收市，報24667，上日升幅全銷。恒生中國企業指數收報8204，跌79點或1%。恒生科技指數收報4291，跌26點或0.6%。

主板成交超過1872億元，不但連續第二個交易日低於2000億元，而且再創自5月5日以來新低，北水連續第七日淨流入，規模約9億元。

內地8月工業增加值同比增5.2%，增速優於預期的4.8%，並較7月的4.5%擴大0.7個百分點；8月社會消費品零售總額39824億元，同比增0.4%，增速低於預期的0.8%，並較7月的0.6%進一步放緩；內地首8月固定資產投資293092億元人民幣，同比跌7.2%，符合預期，跌幅較首7月的6.7%進一步擴大。

寧德時代(03750)跌6.01%，報516元，比亞迪(01211)跌1.43%，報79.05元。據報內地今年下半年以來基本停止受理新增動力電池、儲能電池產能備案，新增產能申報基本暫停。

多家大行預期轉鷹，料美聯儲今年加息兩次，資源股先行下跌，紫金(02899)跌3.81%，報33.3元，中國宏橋(01378)跌3.24%，報21.48元，中鋁(02600)跌1.84%，報7.995元，洛鉬(03993)跌2.75%，報15.19元，江西銅業(00358)挫3.49%，報32.64元，中廣核礦業(01164)跌5.62%，報2.015元。此外，零售金股周大福(01929)跌3.73%，報11.1元，老鋪黃金(06181)跌3.58%，報355.8元。

北水連續第七個交易日淨流入，部分科網股撐市，網易(09999)升2.75%，報187.1元，騰訊(00700)升1.9%，報438.8元，阿里(09988)升1.23%，報107.2元，京東集團(09618)升0.28%，報106.3元，至於小米(01810)跌2.43%，報26.5元。

香港公布施政報告及首份五年計劃前，港銀受挫，滙控(00005)跌3.21%，報159.6元，渣打(02888)跌3.49%，報238元，中銀香港(02388)瀉4.57%，報51.2元。長和系今日亦受壓，長實(01113)跌2.52%，報46.4元，^長和(00001)跌2.96%，報67.2元，電能(00006)跌3.09%，報59.6元，長江基建(01038)跌2.35%，報64.35元。

智譜(02513)宣布再配股計劃後，今日再跌5.69%，報680元，連跌11日累計跌幅43.1%；壁仞科技(06082)傳聞緊隨其後啟動第二次配股，收跌3.14%，報32.06元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及寧德時代。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯(00981)，中芯收報60.75元，跌0.9%。科指三大成交股份依次為騰訊、智譜及阿里。

撰文：經濟通市場組