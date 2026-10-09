16/09/2026 12:15

近日市場傳出內地叫停電池新增項目，據報消息已獲多家內地電池企業確認，加上下游車企正加速「去寧德化」，調整供應商名單及加速自研電池，市場憂慮引發寧德時代(03750)(深:300750)訂單流失，其股價今早最多再插逾半成低見486.4元，創今年3月以來新低，且較今年6月高位（近793元）回調38%，可趁低吸納抑或仍未可沾手？

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傳內地收緊儲能電池新建項目審批 尚未開工項目或暫緩實施

近日市傳儲能電池新建項目審批或將收緊，處於規劃階段、尚未正式開工的項目或暫緩實施，已經完成備案並且開工在建的項目則不受影響。據悉，此次政策調整旨在合理把控儲能項目擴產節奏，防範行業盲目擴張，引導產業有序、健康發展。後續項目審批節奏將結合市場實際需求動態調整，而非「一刀切」。據內媒報道，多家頭部電池企業確認，今年下半年以來各地基本停止受理新增動力電池、儲能電池產能備案，新增產能申報基本暫停。業者統計顯示，今年儲能電芯規劃擴產已超800GWh，規劃總產能接近2TWh，遠超過全球真實需求。

另寧德時代收購重慶耀寧新能源股本於上周五（11日）獲批。在鋰電新增產能審核收緊的大背景下，該筆交易被視為頭部企業產能整合的重要訊號。公開資訊顯示，重慶耀寧新能源的前身是馳航新能源，2021年由吉利科技集團主導成立。目前重慶耀寧新能源是江蘇耀寧新能源有限公司的全資子公司，後者控股股東為浙江吉曜通行能源科技有限公司，持股比例為82.9%。浙江吉曜通行能源科技有限公司是吉利控股體系內統籌電池業務的產業營運平台，2025年初吉利將旗下電池資產整合併入。

下游車企加速「去寧德化」 恐引發訂單流失

此外，近期頻頻傳出高端頭部車企調整供應商名單的消息，市場憂慮下游車企加速「去寧德化」引發訂單流失。據內媒報道，理想汽車(02015)部分車型已轉向欣旺達(深:300207)及自研電池路線；新上市的小米澎程N70和N90也未沿用SU7、YU7此前選擇的寧德時代電池，轉而搭載小米龍甲電池系統，電芯由中創新航(03931)及欣旺達供應。

另固態電池產業在標準制定與量產規劃兩個維度同步迎來關鍵進展，《電動汽車用固態電池》系列標準中性能規範、安全規範和壽命規範三個國家標準已下達立項，預計今年年底將發布徵求意見稿；同時，中國提出的國際標準提案《電動汽車驅動用二次鋰離子電池固態電池應用指南、測試項目及條件》在國際電工委員會(IEC)已成功立項。若固態電池普及，寧德時代在液態電池產能、供應鏈、技術方面的積累或將成為沉沒成本。

中信里昂：股價主要受投資者情緒影響 短期或維持波動

中信里昂發表研究報告指，寧德時代近期股價回落，主要受投資者情緒影響，尤其在英國及歐洲市場推廣期間所觀察到的「錯過恐懼逆轉」(reverse FOMO)現象，導致市場出現拋售。報告認為，短期內看升及看跌雙方勢力將持續角力，股價可能維持波動，直至公司預計於10月中旬公布2026年第三季業績。該行維持寧德時代A、H確信「優於大市」評級，目標價分別為770港元、535元人民幣。

根據行業電池出貨量數據，中信里昂預計寧德時代在2026年第三季的盈利按年增長介乎35%至40%，相當於淨利潤約250億至260億元人民幣。此表現穩健，不構成業績疲弱，當前股價反應過度。該行指，關鍵觀察點在於寧德時代在2026年第三季的毛利率走勢，這將反映利潤下滑的趨勢是暫時性還是結構性問題。預期毛利率將有所改善，但需待業績公布後才能確認。在缺乏重大催化因素的情況下，預計股價在未來一個月將持續波動。

熊麗萍： 以規模計仍為行業首選 惟沽壓仍大宜先行觀望

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，若未持有寧德時代宜先行觀望，撇除政策因素，見其逐級向下卻未找到支持，而近兩日尤其昨日續挫兼遇上大成交，反映沽壓仍大，所以不要急於撈底，尤其已跌穿500元。至於政策影響，早前有指因電池價格下跌，限制了其新產能，這其實是正面，所以消息可說有好有壞。以寧德時代規模及生產技術，現時估值水平合理，只是走勢上未太配合。其實若以競爭力計，寧德時代的技術含量高很多，其儲能電池甚至用於商業汽車的儲能電池發展與其他電池會有分別，不過近期大家憂慮政策，以及關注產能過剩問題對價格影響有多大。

熊麗萍補充指，內地叫停新增電池項目的政策影響要看進一步發展，但似乎不論消息好壞，近日市場對此類股份暫不太看好。若要買電池相關股，以規模計仍只會揀寧德時代，留意寧德H股至今對A股仍存在溢價，因港股同類型股份沒A股那麼多，它一上市亦必定納入各類重要指數，故一定有溢價，不要期望H股股價會低於A股，若出現此情況就要很小心，現則宜觀望，起碼回至470、480元才考慮，或者待其喘穩才買，因如此跌下來的股份通常不會一下子再升上去，即使真的見底可能會升得較慢，寧願到時買貴些少，好過買完後繼續守。

寧德時代半日跌3.49%收報498元，連跌兩日，累計跌幅9.29%，成交20.01億元。其他鋰電池股卻普遍造好，贛鋒鋰業(01772)升1.39%報33.48元，天齊鋰業(09696)升1.13%報30.48元，中創新航升5.78%報17.38元，天能動力(00819)升0.89%報3.985元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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