16/09/2026 10:30

施政報告

五年規劃

行政長官李家超於今早11時發表施政報告及五年計劃內容，「經濟通」將會為送上懶人包

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施政報告文字直播內容：

02:29pm 李家超結語時表示，過去4年，在特區政府和社會各界的共同努力下，香港在多項國際評級中屢創新高，包括蟬聯世界最自由經濟體榜首，世界競爭力排名持續上升至全球第二，國際金融中心地位穩居全球第三，人才競爭力攀升至全球第四。

他稱，上述客觀評級不僅反映香港的發展潛力、光明前景和國際社會對我們的信心，更彰顯了「一國兩制」下香港長期繁榮穩定的強大生命力，「自信而不自矜，是我們繼續堅定前行的姿態」。

他續稱，今天的香港，站在由治及興的關鍵節點上，深知長遠發展離不開全局謀劃，政府堅持以長遠謀全局，以改革促發展。而施政是讓經濟發展惠及市民，以滿足市民日益增長的美好生活需要為目的。而當前世界百年未有之大變局加速演進，全球政治經濟格局深刻調整。

他指出，未來5年，既是國家推進中國式現代化的關鍵階段，亦是香港實現更高質量發展的黃金時期；國家「十五五」規劃以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性，亦為香港帶來源源不絕的機遇。

對於香港第一個五年規劃，李家超指出，是其主動對接國家「十五五」規劃的部署藍圖；《施政報告》則是推動落實香港五年規劃的具體行動綱領，把握國家機遇和國際機遇的疊加優勢，並因應經濟預期和動態，闡述施政重點和重大項目，可見兩者一脈相承、息息相關。

最後，他稱「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」，站在新的歷史起點上，相信憑藉國家的堅強後盾，香港人的智慧和努力，一定能讓發展成果更好惠及每一個家庭，讓其共同家園香港更美好更繁榮。

02:23pm 會持續強化公務員治理效能。當中，《公務員敍用委員會（調查）規例》已於今年7月實施，政府會落實「部門首長責任制」和「行政責任兩級調查機制」下的第二級調查機制，建立公務員敍用委員會獨立調查機制的運作系統和人員部署制度。

02:18pm 政府會持續善用AI不斷提升效率，包括AI環保方面，環保署開發了全球首創的「香港環境數據庫」，運用AI及地理資訊系統，主動提供數據和分析工具。其中案例將受影響的生態敏感區域減少接近七成，並將隧道路段由約5公里大幅縮短至0.8公里，讓工程造價大幅降低（約400億元）。環保署並會擴大AI生態調查技術的應用，並豐富數據庫內容，包括實時監測污水、空氣及噪音等，更早識別潛在污染風險。



02:17pm 宏福苑大火發生後，他成立獨立委員會，查明起火及迅速蔓延原因，並表明會追究責任。至今，警方及廉政公署共起訴了七人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括涉嫌誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正等。勞工處向承建商、工程顧問等提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例。屋宇署向四人及兩間公司提出合共259項檢控，包括涉嫌使用不合規的物料等。

02:16pm 將優化1823服務，以「轉介快、辦得成」為目標檢視現行機制，認為涉及跨部門的個案處理有提升空間。政府將設立牽頭部門，授權統籌和協調涉及跨部門的服務要求及投訴。

02:12pm 未來5年內更換或修復共350公里長的各種滲漏風險較高的高齡水管，年均70公里，較2026至27年度增加一倍，包括先在首幾年聚焦更換筲箕灣、黃大仙及葵青區等較多公共屋邨和長者的地區的鑄鐵及石棉水管，而目標是所有鑄鐵及石棉水管預計於計劃期的10年內全面淘汰。

02:08pm 政府會在今年年底就加強打擊殘酷對待動物，以及非法管有或使用狩獵器具等的立法建議諮詢立法會，並爭取在2027年完成修例工作，亦會檢視《危險狗隻規例》等有關飼養和管束寵物的規定，進一步完善監管制度；並加強對飼養者「妥善照顧動物」的宣傳和教育。

02:06pm 政府將繼續推動氫能發展，發揮香港作為綠色技術示範、綠色金融及專業服務平台的作用，推動交通及工地發電等試驗項目。政府計劃於今年內向立法會提交《2025年氣體安全（修訂）條例》相關附屬法例，落實氫氣供應鏈規管的執行細則，增加投資者發展相關業務的信心。

02:03pm 政府致力落實《香港氣候行動藍圖2050》，透過增加使用零碳能源、推廣電動車普及化、推廣減廢回收等，幫助香港在2050年前實現碳中和。而人均溫室氣體排放量已下降至2024年4.41公噸的新低點。

02:00pm 為便利香港長者到大灣區內地城市就醫，政府會研究將「長者醫療券大灣區試點計劃」服務點延伸至現時該計劃下醫療機構的「社康中心」，並增加試點醫療機構。

01:59pm 政府貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，促進居家安老：在2027-28財政年度增加2000張「長者社區照顧服務券」至18000張。增加1000張「長者院舍照顧服務券」至8000張。新增五個資助長者日間護理設施，共可提供約200個服務名額。新增五個長者鄰舍中心，支援長者融入社區，預計每年服務約5000人。

01:57pm 將強化對照顧者的支援，包括將「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」下的津貼金額增加一成至每月3300元，預計超過1萬個低收入家庭受惠。同時，提升「支援照顧者數據平台」的智能化操作並擴展覆蓋範圍；優化「照顧者支援專線」系統及提升專線的服務效能。為殘疾人士地區支援中心增加人手，加強及早識別及支援高風險照顧者，並由2027年4月起把「外傭護老培訓試驗計劃」及「外傭照顧殘疾人士培訓試驗計劃」恆常化。

01:54pm 本屆政府公營房屋落成量已打好穩固基礎，進入收成期。2027-28年度起的五年，公營房屋落成量平均每年將超過35000個單位，較他上任時相應的五年落成量增加約73%。整體「公屋綜合輪候時間」下降至今年6月底的4.8年，與本屆政府上任前的高位6.1年比較，縮短了一年多。

01:52pm 去年12月正式開園的河套香港園區已有超過100家創科企業及機構陸續進駐，兩座濕實驗室大樓全數租出，園區就第一期發展餘下批次的八幅地塊進行兩輪公開招標的結果，將於年底前公布。

01:48pm 政府將繼續全力支持總部設於香港的國際調解院工作，包括本年年底在香港舉行的締約國理事大會及年度論壇，並優先考慮在涉及國際商事的政府合約及以香港特區名義對外簽訂的國際協議，加入國際調解院為爭議解決選項。

01:46pm 為鼓勵業主向上流動，當局會將2022年至2025年期間首次出售的資助出售單位的轉讓限制年期縮短至10年。李家超表示，會繼續全方位增加公營房屋供應，持續優化置業階梯，協助市民安居置業。本屆政府在公營房屋落成量方面，已打好穩固基礎，進入收成期，2027/28年度起的5年公營房屋落成量，平均每年將超過3.5萬個單位，較政府上任時相應增加約7成。

01:44pm 政府會壯大香港文藝創意產業規模，強化香港作為國際藝術品交易平台的角色。

01:39pm 醫管局已訂立5年目標。當中，指定專科門診穩定新症輪候時間，耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、骨科、精神科及外科輪候時間減一半；首階段在2027/28年度將輪候時間減10%。

01:34pm 政府將全面檢視「電影發展基金」，研究為業界提供搭景場地，鼓勵電影在本港取景。文創產業發展處會成立「境外電影拍攝支援組」，為在港取景的內地和海外電影拍攝團隊提供一站式服務，吸引宣傳香港。

01:33pm 古洞站預計明年落成啟用，成為第100個重鐵車站。洪水橋站工程則會充分應用「組裝合成」建築法(MiC)來提速提效，目標是在2030年開通車站。

01:19pm 為進一步推動生育，加推11項「組合拳」措施，包括延續2萬元新生嬰兒獎勵基金計劃三年；鼓勵家庭生育多於一孩，就今日或之後出生第二名或排序更後的子女，有關新生嬰兒的獎勵金由2萬元提高至3萬元，計劃為期三年。上述第二名及其後子女在今日或者以後出生，有關子女的免稅額將由14萬提高至16萬，按現行機制申索可到他們年滿25歲，安排將由2026/2027課稅年度生效。

01:11pm 推進「三大創科園區，五大研發機構」建設。北部的河套深港科技創新合作區香港園區(河套香港園區)於2025年年底正式開園，推動生命健康科技、AI與數據科學、先進製造與新能源產業，以及高端生產性服務業。

01:l0pm 政府會加大推動各行各業應用AI，持續在鼓勵創新與保障安全之間取得平衡，提升香港AI發展的國際競爭力。當中包括AI金融應用，金管局「生成式人工智能沙盒」已升級為跨機構的「生成式人工智能沙盒++」，將應用場景和參與界別由銀行擴展至證券、財富管理、保險、強積金等金融領域，新一輪入選項目將在今年內開展測試。

01:00pm 法律改革委員會的電腦網絡罪行小組委員會正循「借助電腦網絡的罪行」檢視現有法律，會適時就包括如何應對以深偽技術製作色情影像，以及進行網絡詐騙及欺詐，徵詢公眾意見。政府會因應法律改革委員會的建議，研究制訂相關法律。財庫局會就優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙，包括濫用AI生成的內容，於今年內進行公眾諮詢。

12:57pm 政府會把握黃金市場強勁發展勢頭，強化發展：在2027年首季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統。港交所會在今年內公布以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節，提升人民幣在貴金屬定價方面的國際影響力。強制性公積金計劃管理局已於今年7月優化黃金ETF審批制度，提升強積金基金投資黃金ETF的靈活性。

12:54pm 香港今年躍居全球最大跨境財富管理中心，將持續構建更具吸引力的資產及財富管理生態圈，包括在有關優化基金、單一家族辦公室和附帶權益優惠稅制的條例草案獲立法會通過後加強推廣，吸引基金和家族辦公室落戶香港以及更多環球資金在港管理，並推動產品創新和市場升級。其中政策包括於2026年內提交有關便利房託基金（REIT）私有化或重組的條例草案；並於2027年上半年提交為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅的條例草案。

12:53pm 會深化資本市場的跨產品與跨市場融合和流動性。迅清結算營運的債務工具中央結算系統(CMU)會分階段推出全球證券服務；並加強與歐美、中東、中亞及東盟市場連接，便利投資者透過CMU進行全球資產配置。

12:50pm 港交所(00388)港股科技板塊的流動性已佔整體市場超過40%，而港交所將於明年上半年就修訂特專科技公司上市制度展開諮詢，包括檢討市值門檻等。

12:49pm 「城中學舍計劃」至今已有41宗申請獲確認資格，提供約1.08萬個宿位。發展局亦會在本財政年度內推售首幅學生宿舍用地，由市場競投興建新宿舍。李家超表示，私營學生宿舍市場的蓬勃發展，顯示持份者對香港教育的信心。教育局將協助香港直資學校議會制訂《學生住宿設施營運實務守則》，訂立住宿設施、衞生、安全、舍監安排等方面的標準，讓有意參與提供住宿設施予非本地、特別是未成年學生的營辦商遵從，為來港學生提供適切住宿。

12:48pm 證監會與港交所推動東南亞及「一帶一路」沿線國家等海外企業來港雙重主要上市及第二上市，並推進把哈薩克斯坦合資格交易所納入認可證券交易所名單。

12:48pm 本港股票市場表現強勁，截至今年8月底的新股集資額超過3,400億港元，超越去年全年規模。為進一步完善股票市場制度，證監會將於2027年就精簡招股章程披露要求展開諮詢，便利優質海外企業來港上市。

12:46pm 政務司司長將統籌推，並在數字政策辦公室（數字辦）設立AI專員協助各政策局有關工作，分別包括打擊利用AI犯罪，涵蓋研究立法規管深偽相關罪案；立法賦權下架網上潛在金融詐騙內容（包括AI詐騙）；加強保護未成年人使用者；推動市場評估AI道德風險；推動各行業安全有序應用AI

12:46pm 2025年至2026年上半年，在香港發行的數碼債券規模穩處領先地位，佔全球約五成份額。政府將著力拓場景、推普及：恆常發行數碼債券，推動創新，包括應用不同數碼貨幣結算，並探索其於數碼債券全周期應用（如派息、贖回）。

12:45pm 金管局會推動更多在港外資銀行直接加入人民幣跨境支付系統(CIPS)，擴展清算網絡；深化與東盟、中東央行合作，加強與中亞、拉美等地區聯繫，並聯同香港銀行公會出訪印尼，推廣香港離岸人民幣服務優勢。

12:44pm 在全球離岸人民幣業務樞紐方面，對於多元化產品，金管局將探索把「債券通」（南向通）產品範圍擴展至港幣債券和人民幣債券相關產品。

12:43pm 增加人民幣的流動性，人民幣業務資金安排的額度擴至5000億元人民幣，貸款年期增至3年。香港金管局正與中國人民銀行探討優化貨幣互換協議安排，提升離岸人民幣市場流動性保障，鞏固香港全球離岸人民幣樞紐地位。

12:41pm 金管局、中國人民銀行及印尼央行，預計於年內啟動離岸人民幣與印尼盾雙邊貨幣交易框架。

12:41pm 證監會正籌備把人民幣櫃台納入港股通；港交所(00388)亦將鼓勵上市公司增設人民幣櫃台。

12:40 pm 港府會加快構建安全高效、具國際影響力的商品交易樞紐，包括落實實物大宗商品交易半稅優惠，吸引更多大宗商品交易商落戶或擴展在港業務；研究為黃金和大宗商品交易生態圈的合資格活動提供稅務優惠，明年提出方案諮詢立法會。

12:38pm 金管局將推出7天離岸人民幣流動資金投標機制，拓寬銀行短期資金渠道，並研究發行離岸人民幣短期債務工具，為市場提供更多優質投資和流動性管理產品，完善離岸人民幣利率曲線。

五年計劃文字直播內容:

12:25pm 主要指標包括在香港修讀經本地評審全日制專上課程的非本地學生數目7.98萬人，由基準年2024-25學年增至2029-30學年10萬人，其中累計增長25%。

12:25pm 將優化粵港澳大灣區基礎設施互聯互通，分別包括爭取延長陸路口岸的通關服務時間，提高粵港澳大灣區內的客與貨經香港來往世界各地的便利，優化人員及貨物流通。

12:18pm 要推進建築科技發展應用，引領建屋提速提質。積極推進「組裝合成」建築法等智慧建築技術應用，提前兩年於2026-27至2030-31年度落成的公營房屋項目中，達致不少於一半項目採用「組裝合成」建築法。長遠而言，所有在規劃及設計階段的新建「組裝合成」建築法公營房屋項目均應用第二代「組裝合成」建築法或不斷改良發展的新版本，進一步提升建屋效率。

12:17pm 隨著總體公營房屋建屋量持續增加，「公屋綜合輪候時間」會於2026-27年度下降至4.5年，並預期在2030-31年度進一步下降至4年以下。

12:16pm 大力增加公營房屋供應量，全方位推進《長遠房屋策略》。每年更新長遠房屋需求推算，因應社會、經濟，以及市場變化訂定逐年延展的十年房屋供應目標。未來十年房屋供應規劃將以「公營出租房屋佔四成、資助出售單位佔三成、私人住宅佔三成」為基礎。致力從「供應主導」、「善用公屋資源、鼓勵上流」及「完善置業階梯、促進青年置業」三方面持續優化政策安排，著力構建更可持續的多層次房屋供應新格局。

12:15pm 為以新思維推動舊區更新，政府將在北部都會區新發展區預留土地，讓巿區重建局提供全新「樓換樓」安排。為巿區重建局重建項目「拆牆鬆綁」，檢視「同區七年樓齡」賠償安排，而巿區重建局未來五年將投放不少於約400億元推動舊區更新。

12:14pm 要竭力解決房屋問題。當中，有序取締劣質劏房，保障基層市民基本房屋需求。以系統性房屋政策與持續提量、提速、提效、提質，大幅增建公營房屋為「底氣」，包括完成興建約3萬個「簡約公屋」單位，加速基層市民盡快「上樓」納入公營房屋安全網。

12:07pm 深度參與高質量共建「一帶一路」。充分發揮多元及國際公認的專業服務資源和經驗，匯聚並配置資金、企業、項目、人才、技術，以及規則標準，成為共建「一帶一路」國家的首選合作伙伴和多邊合作樞紐。

12:04pm 要實現粵港澳三地居民「心聯通」。其中，構建跨境醫療網絡，加強跨境醫療協作，打造「健康灣區」示範。除促進跨境醫療數據要素流動外，研究進一步擴大「長者醫療券大灣區試點計劃」，為合資格香港長者提供更大的便利和靈活性。配合國家「港澳藥械通」政策，促進跨境就醫及醫療資源共享。繼續推廣自願醫保計劃，其認可產品的指定基本保障項目已全球適用(包括粵港澳大灣區各城市)，讓香港市民可以更方便地跨境使用醫療服務。

12:02pm 便利跨境車輛往來，推進跨境自動駕駛發展。繼續優化便利跨境車輛往來的措施（包括「港車北上」及「粵車南下」）、推動充電基礎設施互聯互通，更有效回應與日俱增的跨境出行及通勤需求。主動規劃並落實具戰略意義的跨境自動駕駛示範項目，推動其規模化和商業化發展。

12:00pm 將促進跨境人員往來，提升口岸通關效能，其中發揮重建後的皇崗口岸優勢，實施「一地兩檢」及採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式。在此新的通關模式下，跨境旅客可以「讀證」或「刷臉」的方式，利用自助通道核實一次身分完成兩地出入境手續；而跨境司機則在「聯合一站式」車道上進行「五方查驗」，同時完成兩地清關安排。

11:59am 促進跨境物流發展，便利貨物通關流轉。用好港珠澳大橋，推動港珠澳大橋經貿新通道建設，便利粵港澳大灣區城市之間的物流業務順暢運行。加大對跨境貨運口岸的擴能升級及智能化投入，縮短通關時間，降低企業物流成本。

11:59am 打造粵港澳大灣區創科生態產業鏈，促進科研成果轉化，積極參與粵港澳大灣區科技創新和產業創新，包括鼓勵香港科研機構參與粵港澳聯合實驗室的建設，以及加快優化創科生態圈整體布局，為科研機構及內地企業提供完善發展環境。

11:58am 加快推進與北部都會區相關的重要鐵路及道路項目，包括北都公路（新田段）和十一號幹線南端的青龍大橋、連接新皇崗口岸的北環線支線，以及港深西部鐵路香港段，並研究其未來南向延伸的可行性，加強北部都會區與香港國際機場的連接。

11:57am 訂立《北部都會區發展條例》，採用多元開發模式，加快空間釋出。成立產業園區公司，結合有為政府和有效市場，用好公私營合作模式加速企業落戶。落實「按實補價」先導計劃，提升市場投資意欲。採用「雙信封制」招標模式，帶動綜合開發。容許低密度設施先行發展，帶動人流和收益 後落實長遠大型發展。

11:53am 北都大學城共有三個大學城，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋╱厦村新發展區）和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱「新界北新市鎮」）。各大學城依其獨特定位，以「一城五元素」為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。

11:52am 加快北都大學城建設，推動專上教育擴容提質，將香港優勢學術領域與產業結合發展；與海內外知名院校以靈活創新的模式合辦頂尖課程、組建聯合學院和實驗室、開展高水平基礎研究。同時，更加積極吸引國際知名院校或一流科研機構進駐；積極舉辦及參與國際專上教育活動，利用香港專上教育界國際化的優勢，匯聚本地及國際的教育翹楚，共同探討專上教育的重要議題及最新趨勢，引領全球教育交流；同時支持院校在科研合作、學生交流、人才培育等範疇加強國際交流及聯繫，進一步提升香港專上教育的國際地位。

11:51am 持續推進《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)全面升級，當中包括積極推動CEPA持續擴大開放，深化與內地服務業合作；善用CEPA開放措施，繼續爭取進一步擴大內地市場准入和開放領域，在香港具優勢的服務領域實現更高水平的開放，包括在負面清單以外對香港服務提供者實行國民待遇，以及推進以負面清單方式完善跨境服務貿易開放承諾，推動貿易、投資、金融、知識產權、數字治理等規則標準互認。

11:50am 強化高增值海運服務。進一步優化船舶註冊制度，提升香港作為國際頂尖船東註冊地的競爭力，吸引更多船舶來港註冊，壯大香港船舶註冊規模，並以質量提升為核心導向，帶動高增值海運服務業群升級發展，同時充分發揮香港在船舶管理、航運融資、海事保險、海事仲裁等海運服務業的優勢。

11:42am 提到建設中外文化藝術交流中心，貫徹實施《文藝創意產業發展藍圖》。強化品牌盛事推廣及非物質文化遺產系統性保護，推動中華優秀傳統文化的傳承推廣。

11:40am 推進「金融+科技創新」。推動耐心資本和風投創投投入科技創新和產業創新。優化科技企業上市制度，擴闊融資渠道。推動科技金融加速成長，支持創新科技企業融資做大做強。推進數字金融，全面提升金融機構服務效率與風險防控能力，探索數字金融基礎建設的深層應用。秉持「相同業務、相同風險、相同規則」原則，構建全球領先的數字資產發牌及監管制度，推動數字資產流動性及市場創新發展。

11:39am 將推動人工智能作為香港未來發展的重要產業，以人工智能技術賦能千行百業。多維度完善人工智能生態圈，持續全面推進「人工智能 +」行動。政府亦將推動自動駕駛車輛在香港的發展。以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，積極而有序地加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，盡快達致商業營運。

11:38am 以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。全面推動黃金交易相關清算系統、倉儲、供給和基礎建設的協同發展，充分發揮黃金戰略資產作用。長遠對標國際主要黃金交易中心，實現軟硬件雙軌並行的發展格局。加速構建基礎設施，為國際標準黃金交易提供高效可信的服務。全方位支援更多金商和金融機構落戶香港，擴容增量。

11:38am 加快建設和深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心，推進文體旅融合發展。集中力量把香港服務業向高端高增值方向轉型升級，匯聚全球創新資源、專業人才和高端要素，強化產業融合發展與規則銜接，打造具有國際競爭力的新興中心群。

11:36am 他表示要打造國際高端人才集聚高地，包括一體化推進教育、科技、人才發展。發揮優勢，健全教育、科技、人才戰略統籌實施機制。

11:35am 在落實因地制宜推進新型工業化策略上，集中鞏固傳統優勢產業（如食品加工、精密製造、鐘錶珠寶、紡織成衣等）基礎的同時，推動高端化、智能化，以及綠色化升級；新興產業作為中期增長引擎，需重點扶植，集中資源發展壯大生命健康、人工智能與機械人、微電子、先進製造等，加速發展中試環節，對接國際認證並設立成果轉化平台，善用粵港澳大灣區其他城市完備的生產基礎，建設下游製造的供應鏈。

11:34am 圍繞股票及債券兩大核心市場，持續優化市場制度設計和產品生態。提升市場深度、廣度與流動性，協助內地企業「走出去」及國際資本「引進來」。承擔香港作為國家金融對外開放試驗田的角色，積極提升作為國際金融中心的話語權和影響力。

11:49am 要鞏固提升國際航運中心地位，穩箱量、增價值、強協同，以數量型轉向價值型為導向，加快實現從「噸位大港」向「價值港」轉型升級。加快發展現代航運服務業，構建多元化、韌性強的國際運輸通道體系，促進國際航空貨運以及低空經濟健康有序發展，加快推動海空聯動、綜合提升香港在國家現代交通網絡中的樞紐功能。

11:48am 維護金融安全，健全長期機制，提升金融風險監測、預警、防範和處置能力，完善跨市場、跨機構風險聯防聯控機制。加強重點領域風險監測，健全金融基礎設施和數據安全保障體系，鞏固網絡安全、金融科技監管和反洗錢能力。

11:33am 他提到，要構建「三大創科園區、五大研發機構」新格局。其中，推進建設「三大創科園區」，即河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城、科學園，以及數碼港。

11:32am 全面壯大離岸人民幣業務規模，持續完善離岸人民幣生態體系，增強流動性支持力度，建立香港人民幣離岸市場流動性補充機制，加快推進離岸人民幣產品創新和擴展產品類型，構建全覆蓋、多層次的人民幣跨境流通網絡，提高離岸人民幣融資穩定性。

11:28am 他表示，要推動粵港澳大灣區低空跨境物流發展；充分利用粵港澳大灣區產業基礎和地理優勢，憑藉與鄰近的粵港澳大灣區內地城市合作先行探索經驗，連結粵港澳大灣區三地資源要素，拓展粵港澳大灣區低空跨境物流應用場景，加快形成覆蓋粵港澳大灣區的整合規模化低空跨境物流網絡。

11:24am 北都熟地2030年增至900公頃，7萬單位落成

11:20am 行政長官李家超發表香港首個五年規劃。他提出七個理念，包括堅持「一國兩制」方針、民生為本、行政主導、改革創新、「有效市場」和「有為政府」相結合、統籌發展和安全，以及規劃務實有為。

11:18am 行政長官李家超發表香港首個五年規劃表示，鞏固提升「四中心、一高地」，即鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，加快建設 國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地，促成科技與產業深度融合的經濟結構，以推動經濟高質量發展。

11:16am 行政長官李家超發表香港首個五年規劃表示，是特區政府堅持和完善行政主導、提升治理效能的重大舉措，是主動對接國家發展的戰略、更好融入和服務國家發展大局的謀劃需要，也是凝聚社會共識、團結各界力量，推動香港由治及興、實現高質量發展的行動綱領。

撰文：經濟通採訪組