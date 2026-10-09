16/09/2026 17:38

近期人工智能(AI)相關消息多多，最新消息為戴爾(US.DELL)行政總裁米高．戴爾(Michael Dell)預料明年晶片短缺問題進一步惡化 ，硬件價格將持續上漲，刺激戴爾昨日於美股曾升逾4%，再創歷史新高，港股一眾AI硬件及AI基建概念股今日亦普遍造好，其中聯想(00992)及中際旭創(03308)分別飆逾8%及近半成，長飛光纖光纜(06869)亦曾升逾半成。它們近期受外圍消息左右，走勢都較波動，哪隻可再吼？

戴爾行政總裁米高．戴爾（AP圖片）

戴爾CEO料明年晶片短缺進一步惡化 硬件價格將持續上漲

戴爾行政總裁米高．戴爾近日向投資者表示，目前的晶片結構性短缺問題將在2027年進一步惡化。他表示，目前發展人工智能仍然是大勢所趨，大模型的迭代周期將遠遠少於興建一座新的晶片工廠所需的時間，算力設備和電腦的價格預計將持續上漲。而當市場逐步接受AI基礎建設相關成本上升的事實後，市場對AI基建板塊的掛住點將轉變為企業能否穩定供應產品。

他強調，比漲價更糟的是沒貨，一旦拿不到產品，客戶連業務都無法正常運轉，那才是真正的災難。而供應愈緊張，戴爾反而可能愈佔優勢。戴爾與半導體供應商保持牢固合作關係，擁有廣泛產品組合，可根據實際需求靈活調配供應。他還指，AI已不再只是傳統IT預算中的一個項目，而是提高競爭力和創新能力的工具，例如原來一項工作可能需要200人，現在用50人再加上1000萬美元AI投入就能完成，總成本只有原來一半，效果反而更好。

美三大AI巨頭籲放緩AI開發步伐 OpenAI今年不會進行IPO

值得留意，美國三大AI巨頭Anthropic、Open AI與SpaceX AI近日罕見聯手，集體呼籲放緩AI開發步伐。Anthropic行政總裁Dario Amodei呼籲放慢先進模型開發速度，擔憂AI安全風險，隨後OpenAI行政總裁Sam Altman和執掌xAI的馬斯克(Elon Musk)也表示贊同。市場人士預計，這可能在短期內打壓晶片股及AI供應鏈股票。

此外，Sam Altman表示，OpenAI不會在2026年進行首次公開募股。他表示，鑑於當前圍繞AI安全問題的諸多進展，現在並不是一個適合上市的時機，公司目前也沒有上市壓力。

里昂：Anthropic CEO言論或有商業及政治目的 首選聯想中際旭創

里昂發表報告指，Dario Amodei呼籲放慢前沿AI發展步伐，其言論可能出於潛在商業及政治目的，並不預期就此議題達成任何具約束力規則。Amodei的言論可能有多個目的。第一，提高對手成本：作為競爭者，若將工程資源轉向合規，便會在下一代模型上讓出時間。第二，向政府發出訊號：透過展示能力並自願接受審計，實驗室將自身定位為適合領導及控制AI的一方，因而值得支持。第三，管理預期：Anthropic的增長自年中起放緩，7月披露的運行率約650億美元，而以安全為主導的敘事為投資者提供放慢階段的理由。該行認為前沿模型發展是一場參與者難以退出的競賽，因為資本開支投資周期本質上屬長期。再者，由於難以監察實際進展，且所有參與者成為天然競爭對手，要將此共識轉化為具法律約束力規則並不容易，預期競爭將會持續。

該行相信有關倡議短期可能引發市場對AI資本開支的一些憂慮，尤其是在今年上半年股價上升後，以及缺乏新敘事的情況下。然而，該行仍對全球AI資本開支有信心。目前在全球AI供應鏈中，中國首選股為聯想及中際旭創(深:300308)，目標價分別為48.7港元及1604元人民幣。聯想是全球AI伺服器原始設備製造商，受惠需求急升及Neo Cloud客戶利潤率改善。中際旭創應受惠光通信技術發展，例如近封裝光學(NPO)、共封裝光學(CPO)及2.4T光模組。

（Shutterstock圖片）

聯想：我們被市場低估了 料淨利潤率長期能達到戴爾水平

據內媒報道，聯想集團高級副總裁兼首席財務官鄭孝明表示，當前聯想估值明顯低於戴爾，但公司收入和淨利潤與戴爾之間的差距遠沒有達到估值差距的程度，「我們完全被市場低估了」。他表示公司目前看到的增長機會並非停留在預期層面，已有真實訂單落地，同時有大量客戶項目正在推進。此前他透露，聯想AI服務器潛在業務機會儲備由早期100多億美元、200多億美元進一步增長至500多億美元。

對於聯想首財季經調整淨利率首次達到4%，鄭孝明表示，集團利潤率提升比較快，考慮到行業競爭，未來仍將平衡增長與利潤；從長期而言，預計集團淨利潤率可達5%至8%，能達到戴爾的水平。

伍禮賢：AI爆發性增長未完 較看好聯想中際旭創可吼位吸

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，AI發展未去到速度放緩甚或增長天花板已到的階段，雖然之前有部分行業股份出現較快速回落，但應是受累計升幅後高估值的情緒憂慮帶動，若從基本面及業績數據來看，預計此領域往後仍有機會持續增長，進而對股價帶來中長線支持。再者，若以最上游大型科技股在AI方面的資本開支的計劃及投入規模計，其開支對產業的推動應會繼續維持較高速增長，所以AI類別股份相信往後仍有表現機會。當然，純粹從行業基本情況來看，在不同周期會有其他因素，譬如近期大家憂慮加息，而加息本身就對科技股不利，只不過撇除短周期因素，純從行業發展本質及行業結構供需環境來看，AI爆發性增長應該未完，相關領域繼續存在不錯的機會。當然亦有聲音指AI發展會否對人類生存有威脅，但很難定下界線怎樣才算威脅，相信往後此類聲音會繼續存在，但從企業角度來看，始終其本質是盈利，不同企業或國家、地區都想在AI領域建立先天性優勢，如果有企業主動放棄爭取，往後就有機會被其他競爭對手淘汰，所以要某一兩家巨企主動放慢發展步伐不太可能，行業維持快速發展機會較大。

伍禮賢又認為，不同領域及公司所造的產品增長快慢受各自不同因素影響，其中聯想、長飛光纖及中際旭創整體上都看好，但各有些不同。譬如往後晶片價格有機會繼續高企，而聯想與戴爾業務架構頗相近，過去做PC及相關服務，市場給予估值不高，將其作為硬件或工業股來看，而近幾季股價急升，皆因其業績與原本所看到的框架完全不同，表現的不是賣出多少PC，而是其數據庫中心增長很快，每季訂單量增速令市場最為振奮，反映往後業績仍很有保障。中際旭創則為光通訊概念股，以光傳送、光通訊領域來看，無論一般或高速的傅輸速度，公司在全球都有領先地位，且與很多AI硬件股不同，它屬於較國際化企業，反映其產品認可性較廣闊，但有時受貿易政策或貿易環境影響較大。不過，以行業發展本質來看，現時光通訊產品在全球市場飽和度遠未見頂，甚至在眾多AI原材料、硬件或軟件領域中屬飽和度偏低，所以若AI繼續發展，光通訊領域增長空間頗大，中際旭創本身又是行業龍頭，以高速運算傳輸速度計，全球市佔近三成，前景不差，而因其市值較大且有A股，股價上市以來較穩定，往後表現應不太差。

至於長飛光纖，伍禮賢指，其上半年利潤有9倍幾增長，惟市場已有所預期，而去年以來其股價升幅較大，故今年6、7月股價回落較急，由300幾元跌至幾十元，若持貨集中度沒那麼高或看得沒那麼好，恐難再凝聚動力。總之，上述三隻股份基本面都不錯，都有機會延續向上走勢，但較看好聯想及中際旭創。聯想可於30至33元之間吸納，往後料可重上35元或以上；中際旭創上市至今個多月，股價大概於900至1300元運行，往後料有機會接近1300元，1100元附近不妨留意；長飛光纖現價則不算低，回至150元再買較好。

AI硬件及AI基建概念股今日普遍上升，聯想升8.33%收報33.8元，中際旭創升4.79%報1137元，長飛光纖光纜升2.19%報177元，劍橋科技(06166)升10.7%報121.1元，華虹(01347)升5.87%報111.9元，中芯(00981)升4.77%報63.65元，兆易創新(03986)升3.02%報450元，瀾起科技(06809)升5.46%報270.2元，壁仞科技(06082)升2.56%報32.88元，建滔集團(00148)升2.26%報56.5元，惟建滔積層板(01888)跌0.21%報47.5元。AI大模型概念股亦有反彈，MiniMax(00100)升1.45%報238元，智譜(02513)升5.88%報720元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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