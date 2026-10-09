16/09/2026 14:44

行政長官李家超發表新一份施政報告表示，政府會持續善用AI不斷提升效率，包括AI環保方面，環保署開發了全球首創的「香港環境數據庫」，運用AI及地理資訊系統，主動提供數據和分析工具。其中案例將受影響的生態敏感區域減少接近七成，並將隧道路段由約5公里大幅縮短至0.8公里，讓工程造價大幅降低（約400億元）。環保署並會擴大AI生態調查技術的應用，並豐富數據庫內容，包括實時監測污水、空氣及噪音等，更早識別潛在污染風險。

施政報告表示，將成立「AI城市大腦系統工作組」，研究及推進「AI城市大腦」系統建設。(Shutterstock)

AI工務工程方面，機電工程營運基金會擴展其服務範疇至工程管理的AI應用，包括工務工程的工地監督、合約管理，以及協助採購和評標等。AI屋邨管理方面，房委會將利用科技提升公共屋邨管理及服務質素，包括應用物聯網實時提示水浸情況、AI影像迅速識別高空擲物和車輛違泊等，以及無人機輔助勘察樓宇外牆及升降機槽等。

另AI醫療生態系統方面，醫管局將利用AI製作臨床重點整理、協助實時診斷輔助、應用AI風險預測模型，有助及早識別高風險病人，也支援服務調配、縮短平均分流時間等；同時亦會加強臨床應用，包括引入AI智能穿戴裝置、臨床資訊系統、臨床惡化風險預測系統，以及AI輔助影像服務、醫療報告生成等，構建全球領先智慧醫院。AI社福方面，社會福利署會升級其資訊科技基礎設施，應用AI提升工作服務質素和效率，並加強資訊科技保安。

另一方面，警方會提升無人機在應急防罪領域的應用，透過建立中央無人機管理系統及加裝無人機庫，擴大自動巡航覆蓋面。無人機能在緊急事件初期快速抵達現場，提供即時高空全景觀察，配合AI增強現場評估及管控能力，並擴大覆蓋區域，提升社會安全保障。

成立「AI城市大腦系統工作組」 由政務司司長擔任組長

新一份施政報告又表明，研究和建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，將成立「AI城市大腦系統工作組」，由政務司司長擔任組長，成員包括保安局、創科局、發展局及運輸及物流局等，研究及推進「AI城市大腦」系統建設。

首階段保安局「緊急事故監察及支援中心」的數碼基建將接入系統，透過AI分析推送風險預警、趨勢預測等訊息，加強跨部門應對極端天氣、重大事件和日常公共秩序管理等情況，然後逐步進階至全面綜合性的城市管理系統。

加大推動各行各業應用AI



政府會加大推動各行各業應用AI，持續在鼓勵創新與保障安全之間取得平衡，提升香港AI發展的國際競爭力。當中包括AI金融應用，金管局「生成式人工智能沙盒」已升級為跨機構的「生成式人工智能沙盒++」，將應用場景和參與界別由銀行擴展至證券、財富管理、保險、強積金等金融領域，新一輪入選項目將在今年內開展測試。

金管局亦透過「人工智能生成網絡風險專責小組」作出評估和應對；並為銀行制定「網絡防衛韌性測試框架」，以及把首份跨行業「網絡地圖」（Cyber Map）9項目常規化，持續強化風險管理。保監局「人工智能促進計劃」已吸納十家大型保險公司承諾在港設立AI卓越中心，培育人才及分享經驗。證監會將與科創企業合作研發監管科技，深化業界認知及加大培訓。

其他行業應用分別為AI醫療應用；AI法律應用；AI建築應用；AI社福應用；AI旅遊應用；AI廣播應用。

部門同時開發或升級現有數碼基建

發展局會進一步提升「空間數據共享平台」（Common Spatial Data Infrastructure），透過收集和應用更多建築信息模擬（BIM）數據，持續優化「三維數碼地圖」（3D Digital Map），推動「數字孿生城市」（Digital twin city）的應用發展。

警務處會構建全新「跨部門處理重大事故綜合平台」，在處理重大公共事故中，支援各緊急應變單位的實時數據互換，以全面準確掌握死傷及失蹤人士情況，並利用AI技術加快確認事故中受影響人士的處境，提供及時支援。

運輸署會研究構建「交通管理平台」，利用AI和大數據掌握實時交通資訊，並且讓部門和公共交通營辦商在極端天氣或大型活動期間制定應變方案。平台會以香港仔為首個試點，於2027年先啟用應對極端天氣的功能，並於2028年加入其餘功能，並陸續擴展應用範圍至其他區域。

發展局將擴大跨部門無人機聯控管理平台「智翱（SmartAERO）」的應用至全港策略性區域，配合超視距巡查、自動化監測及AI數據分析，協助更快處理山泥傾瀉、水浸和塌樹等緊急事故，並支援違規建築的執管，以及協助工務工程工地安全的監察。數據會整合至「聯合運作平台」，配合AI工具作快速分析，加強跨部門應急協作和資源調配。

優化法律框架 推動業界加強偵測涉及詐騙內容

法律改革委員會的電腦網絡罪行小組委員會正循「借助電腦網絡的罪行」檢視現有法律，會適時就包括如何應對以深偽技術製作色情影像，以及進行網絡詐騙及欺詐，徵詢公眾意見。政府會因應法律改革委員會的建議，研究制訂相關法律。

財庫局會就優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙，包括濫用AI生成的內容，於今年內進行公眾諮詢。

推動各行業安全有序應用AI

數字辦會主動聯繫並推動行業機構制訂不同行業AI應用指引、認證及治理框架，並提供專業意見和支援。金管局及保監局已制定行動計劃，以推動負責任AI應用及促進從業員技能發展。證監會將督導機構建立健全管治框架、風險管理及內部監控措施。

律政司領導的工作組將會就AI產品可能導致的意外或損害的責任問題，檢視現行法律是否足夠，並研究以立法或規例（包括實務守則╱行為守則、指引等軟法）處理。

推出指引管理AI Agent

數字辦正於政府內部試行AI Agent，並已在部門應用指南加入相關規範，將按實際應用經驗，明年與香港人工智能研發院發布全社會適用的AI Agent安全管理指引。

勞工及福利局即將公布的人力推算中期更新報告，將分析AI應用對香港勞動力市場的影響。政府會相應制訂技能提升、人才培訓及轉型支援等措施。

年內開始接受自動車營運商就個別項目商業化運作的申請

另在交通應用方面，政府稱，為推動自動駕駛車輛無人化、規模化及商業化發展，下一步是在今年內開始接受自動車營運商就個別項目商業化運作的申請，並推動「航天走廊」自動駕駛運輸系統成為首個在港商業營運的項目。而且會推出更多自動車應用場景，包括接駁高鐵西九龍站與機場快線九龍站的自動車，預計在2027年第二季啟用；以及香港國際機場海天中轉大樓的跨境客車，試行以自動駕駛技術行駛港珠澳大橋，這將是首個跨境及高速公路的自動車應用場景。

支援中小企AI升級轉型方面，政府會優化「數碼轉型支援先導計劃」（DTSPP），以配對資助，支援更多中小企應用AI及網絡安全相關方案。「BUD專項基金」10亦為企業推行包含AI元素的項目提供更針對性的資助。生產力局將拓展「數碼不求人」平台功能，整合AI輔助的中小企諮詢服務，並協助企業評估和應對網絡安全風險及應用AI；亦透過「AI with HKPC」計劃的培訓和展覽等，加強社會（尤其中小企）的AI認知與應用。

推動全民AI培訓方面，政府會在「全民AI」普惠計劃下，至2028年首季將推出超過200項培訓課程及活動，升格後的技能提升局會於明年上半年推出為期18個月的AI技能提升計劃，包括針對AI職場應用的免費全民網上課程，修畢者可免費選修涉及AI在不同行業實務應用的短期進階課程，預計可惠及至少4萬名僱員。

撰文：經濟通採訪組