16/09/2026 20:34

滙豐歡迎香港特別行政區政府公布香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030），為經濟長遠發展訂下方向，並加強與國家發展戰略對接，當中提出的各項措施，將有助香港經濟多元化發展，並提升其作為國際金融中心及離岸人民幣樞紐的地位。

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歡迎透過不同措施持續提升離岸人民幣流動性

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，樂見五年規劃將有關鞏固香港國際金融中心地位的措施置於首要位置。相信到2030年，香港將在人才多元化、數字化市場基建、資本市場廣度，以及處理多幣種交易結算能力等方面，成為領先的國際金融中心。至於加強金融、財富管理及保險領域的跨境協作，將進一步支持粵港澳大灣區的經濟融合。

關於離岸人民幣市場發展，他表示，隨著中資企業出海進入3.0階段，中國在全球貿易和跨境投資中的比重將持續擴大。在此背景下，離岸人民幣作為支付、融資、投資及儲備貨幣的重要性日益提升，因此歡迎當局透過不同措施持續提升離岸人民幣流動性，例如推出7天離岸人民幣流動資金投標機制。

他亦相信，透過把人民幣櫃台納入港股通、推出離岸人民幣債券指數等優化措施，將顯著加強人民幣投資渠道及更廣泛的產品生態圈發展，讓境內、外的投資者與發行人都能受惠。

支持黃金市場發展的相關措施令人鼓舞

關於黃金市場發展，他指出支持黃金市場發展的相關措施令人鼓舞，香港的交易時段有效銜接亞洲、歐洲及美國時區，使其成為跨時區即期、遠期及掉期交易活動的理想平台，尤其適合採用全球策略的機構客戶。同時，該行歡迎當局善用代幣化技術推動黃金產品開發。

廖宜建續稱，成熟的黃金交易樞紐不僅支持黃金的存儲、交易、清算及結算，更能帶動包括黃金貸款、庫存融資及風險管理工具在內的金融產品生態圈的發展。與此同時，作為全球最大的離岸人民幣中心，香港在發展人民幣計價黃金產品方面具備獨特優勢，該行很期待香港建立一個具規模、並且符合國際認可風險管控標準的黃金市場。

北都發展可吸引新龍頭產業落戶，續擴大港元和離岸人民幣債券市場規模

關於北部都會區，廖宜建表歡迎政府鼓勵公私營合作（PPP）、以靈活方式推動創新及多元化的發展模式，並致力於可持續的城市發展。鑑於北部都會區的資金需求前所未有，最適合採用多元化的融資方式，而這亦有賴特區政府、企業及金融業界三方夥伴的合作，該行亦認為，相關發展可望吸引新的龍頭產業落戶香港，亦有助持續擴大港元和離岸人民幣債券市場的規模。

廖宜建稱，香港是滙豐集團的本位市場，該行與同系的恒生銀行一樣，對香港前景充滿信心，將繼續在港投資。

撰文：經濟通採訪組