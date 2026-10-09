17/09/2026 08:44

要聞盤點

1、美股三大指數周三（16日）先升後跌，美股早段一度受油價回落及科技股造好支持，但聯儲局公布議息結果後，市場重新評估利率路徑，加上美國國債孳息率回升，三大指數其後轉弱。道指尾市一度急挫近900點，收市仍跌631.21點，或1.21%，報51461.9點；標指跌33.92點，或0.45%，報7551.81點；納指跌3.15點，或0.01%，報25978.42點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報64746.5點，低開59點。

2、聯儲局加息0.25厘，將基準利率上調至3.75%至4%，為2023年7月以來首次加息，符合市場預期。點陣圖顯示，決策官員對2026年底聯邦基金利率預測的中值為4.125%，意味在本次加息後，年內有可能再加息25個基點一次。

3、聯儲局主席沃什在議息會議後的記者會上表示，通脹仍然高企，聯邦公開市場委員會必須確信基礎通脹正以足夠速度向2%目標回落，但目前尚未具備這項條件。

4、美元周三在聯儲局議息結果公布後維持偏強，美匯指數升至近兩個月高位，升穿100關口，報100.26，升0.6%。

5、沙特阿拉伯據悉尋求在未來幾天內將關停的輸油管運力恢復一半，六周內全面恢復管道運營。

6、美國8月零售銷售錄得強勁反彈，8月零售及食品服務銷售按月升1.2%，至約7,739億美元，升幅高於市場預期的0.8%，亦較7月經修訂後的跌0.5%明顯改善，創今年3月以來最大升幅。

7、外國持有的美國國債7月降至去年10月以來最低水平，法國和加拿大減持額居首。中國以及被視為中國托管賬戶所在地的比利時持倉均下降。

8、中國據報考慮讓比亞迪(01211)創辦人王傳福加入隨國家主席習近平訪美的企業高管代表團。據報美國主要人工智能和科技公司的高管料在習特會時前往華盛頓，OpenAI稱其行政總裁將出席國宴。

9、美國國會通過一項法案，授權特朗普政府向包括中國、印度在內的俄羅斯石油買家徵收關稅。

10、歐盟委員會主席馮德萊恩提議加拿大成為歐盟首個「准成員國」。美國總統特朗普稱，如果歐盟接納加拿大，將考慮對歐洲徵收高額關稅或停止與歐洲貿易。

11、蘋果據報正在開發一款採用自研晶片的企業級伺服器，並已與英偉達討論使用後者的網絡設備。

12、港交所(00388)據悉或於2026年底前推出其首個債券指數，預計將追蹤規模至少10億元人民幣的點心債。

【焦點股】

息口敏感股：新鴻基地產(00016)、龍湖集團(00960)、恒基地產(00012)

- 美聯儲三年來首次加息25基點

- 利率點陣圖顯示年內可能再加息一次

比亞迪(01211)

- 據報中國正考慮讓比亞迪創辦人王傳福加入隨習近平訪美的企業高管代表團

內銀股：建行(00939)、工行(01398)、交銀(03328)、民生銀行(01988)

- 標普上調工行、建行等中國多家銀行評級，理由是經濟韌性增強

蘋概股：比電(00285)、舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果據報正在開發一款採用自研晶片的企業級伺服器

三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 沙特據悉尋求在未來幾天內將關停的輸油管運力恢復一半，六周內全面恢復管道運營

五一視界(06651)

- 具身智能業務累計在手訂單額突破2億人幣

量化派(02685)

- 折讓15%配售最多4853萬新股，集資近1.7億元

中軟國際(00354)

- 9.4億人幣入主A股公司經緯信息，拓光儲充業務

力勤資源(02245)

- A股IPO定價21.23元人幣較H股溢價45%，籌37億人幣

極智嘉(02590)

- 遭股東華平投資清倉，佔約4.78%股權

【油金報價】

紐約期油下跌0.86%，報101.55美元/桶

布蘭特期油下跌0.49%，報105.06美元/桶

黃金現貨上升0.20%，報4272.89美元/盎司

黃金期貨下跌1.73%，報4311.75美元/盎司