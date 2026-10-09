17/09/2026 08:50

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4%，是2023年7月以來首次加息，亦是主席沃什上任後首次調整利率。聯儲局同時釋放進一步加息訊號，令市場重新關注美國利率持續向上的風險。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)一致通過今次加息。最新「點陣圖」顯示，18名官員中有12人預計今年仍會再加息一次，意味年底前利率可能進一步升至4%至4.25%附近。聯儲局同時上調今年通脹預測，中位數預期全年整體通脹率為3.7%，核心通脹率為3.4%。

沃什指通脹仍然太高

沃什在議息後記者會表示，聯儲局首要關注的是其雙重使命中的價格穩定，並直言：「通脹太高，而且已經持續太久。」他指出，今個夏季公布的通脹數據，未顯示潛在通脹趨勢有「有意義的改善」，因此貨幣政策仍須聚焦壓低物價。

沃什又表示，自上次議息會議以來，美國經濟有所轉強、通脹壓力未見改善，而地緣政治形勢亦較為嚴峻，三項因素均影響今次加息決定。

道指尾市曾急挫近900點

美股三大指數周三(16日)先升後跌，美股早段一度受油價回落及科技股造好支持，但聯儲局公布議息結果後，市場重新評估利率路徑，加上美國國債孳息率回升，三大指數其後轉弱。

道指尾市一度急挫近900點，收市仍跌631.21點，或1.21%，報51461.9點；標指跌33.92點，或0.45%，報7551.81點；納指跌3.15點，或0.01%，報25978.42點。

個股方面，晶片及光通訊相關股份表現較突出，英特爾(US.INTC)升4%，Lumentum(US.LITE)升9.6%，CoreWeave(US.CRWV)升3%。

大型科技股方面，Meta(US.META)升0.5%，Alphabet(US.GOOGL)跌0.6%，英偉達(US.NVDA)升0.8%，蘋果(US.AAPL)升0.3%，特斯拉(US.TSLA)升0.4%，亞馬遜(US.TSLA)跌近1%，微軟(US.MSFT)跌1.4%。

美匯指數升至近兩個月高位

外匯市場方面，美元在聯儲局公布議息結果後偏強，市場預期美國仍有進一步加息空間，支持美元匯價，美匯指數升至近兩個月高位，升穿100關口，報100.33，升0.7%。美元兌日圓偏強，升至156.37，升幅約0.8%。歐元兌美元偏軟，徘徊1.15水平附近，日內報1.147美元，下跌0.6%。

國際油價顯著下跌。紐約期油跌約3.6%，報每桶97.11美元；布蘭特期油跌約3.1%，報105.36美元。油價下跌主要受市場對中東供應中斷的憂慮有所紓緩影響。

金價則受美元走強及美國利率上升預期拖累。現貨金一度升逾1%，其後掉頭回落，跌約0.8%，報每盎司4261美元附近；紐約期金則跌0.8%，報4297美元。

撰文：經濟通國金組