17/09/2026 13:36

行政長官李家超昨日（16日）發表香港第一個五年規劃及新一份施政報告，提出要優化股票及債券兩大核心市場，並支持內地及海外龍頭企業赴港上市，加上施政報告提出將人民幣櫃台納入港股通、推出離岸人民幣債券指數等多項措施，長遠應對港交所(00388)有利，惟其股價暫仍受制近日大市表現疲弱及成交萎縮，已跌穿多條移動平均線，可否趁低吸納？

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優化股票及債券市場 支持內地及海外龍頭企業赴港上市

行政長官李家超發表香港首個五年規劃表示，圍繞股票及債券兩大核心市場，持續優化市場制度設計和產品生態。他指，會優化證券市場效能，加強上市制度的競爭力及提升證券市場基建的營運效率，支持內地及海外行業龍頭及優質新興產業企業赴港上市。完善擴充金融市場互聯互通機制，拓展新興領域，發揮投融資平台功能。另會優化國際債券市場，協同推進一級市場發行、二級市場流動性提升、離岸人民幣業務拓展，以及固定收益與貨幣基礎設施建設。完善「債券通」（南向通），持續推進南向通在投資規模、投資者範圍、產品、交易安排等方面的優化擴容。推動更多內地機構投資香港債券市場，擴大「股票通」、「債券通」、「理財通」、「私募通」渠道和業務量。

新一份施政報告則指，本港股票市場表現強勁，截至今年8月底的新股集資額超過3400億港元，超越去年全年規模。為進一步完善股票市場制度，證監會將於2027年就精簡招股章程披露要求展開諮詢，便利優質海外企業來港上市。

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人民幣櫃台納港股通 港交所將推離岸人民幣債券指數

施政報告又提到，為提升香港國際金融中心地位，推動全球離岸人民幣業務市場發展，金管局將推出7天離岸人民幣流動資金投標機制；人民幣業務資金安排額度擴至5000億元人民幣，貸款年期增至三年。當局將適時增發點心債，並優化年期結構，爭取國家財政部增加在港發債規模及頻率，鼓勵政策性金融機構來港發債。港交所將推出「港交所離岸人民幣債券指數」，作為市場走勢參考及交易所買賣基金(ETF)掛鈎標的。

金管局探索把債券通南向通產品範圍擴展至港幣債券和人民幣債券相關產品，而證監會亦正籌備將人民幣櫃台納入港股通，港交所亦將鼓勵上市公司增設人民幣櫃台。隨著國債期貨正式推出，證監會將支持港交所豐富人民幣兌其他貨幣的匯率期貨產品。債券通北向通債券作為抵押品的接受範圍將擴大至港交所旗下的三家結算所，南向通債券亦將納入回購安排，盤活境內外投資者資產。

諮詢特專科技公司上市制度 爭取房託基金納入互聯互通

另施政報告表示，港交所港股科技板塊的流動性已佔整體市場超過40%，而港交所將於明年上半年就修訂特專科技公司上市制度展開諮詢，包括檢討市值門檻等。證監會又與港交所推動東南亞及「一帶一路」沿線國家等海外企業來港雙重主要上市及第二上市，並推進把哈薩克斯坦合資格交易所納入認可證券交易所名單。

此外，證監會將精簡程序，吸引優質海外房託基金來港雙重上市，並於2026年第四季修訂守則，促進基金產品創新，擴闊投資者選擇；繼續爭取盡快落實把房託基金納入互聯互通。政府亦將推動內地保險資金透過互聯互通投資香港ETF，並擴大ETF互聯互通合資格產品範圍。推動港交所與東南亞交易所互掛ETF。

證監會又將推動港交所於今年第四季為「互換通」新增一項參考利率，以反映內地銀行間的融資成本，便利國際投資者管理人民幣利率風險，並探索推出債券回購集中清算機制，提升市場流動性。

港交所：積極推進各項戰略舉措 聚焦四大策略方向

港交所主席唐家成表示，歡迎特區政府發表首個香港五年規劃及2026年施政報告，兩份政策文件清晰闡述香港未來五年的發展願景及策略方向，港交所將全力配合施政方向，進一步鞏固提升香港國際金融中心的地位，持續提升香港作為全球離岸人民幣樞紐的功能，並支持大宗商品交易生態圈的發展。港交所集團行政總裁陳翊庭表示，香港首個五年規劃及2026年施政報告描繪了特區政府對積極貢獻國家高質量發展的宏大發展願景。港交所是香港金融市場的核心，並肩負金融市場基礎設施營運者的重要角色，將全力支持相關重要規劃，透過以連接「人、貨、場」為主線，構建更全面、更具國際競爭力的多元資產生態圈。

港交所表示，將繼續積極推進各項戰略舉措，聚焦四大策略方向，包括：拓展離岸人民幣資產、固定收益、貨幣及大宗商品生態圈；深化二級市場生態圈的廣度和深度；提升香港作為國際融資平台的競爭力；以及運用科技賦能金融市場基礎設施。通過落實這些策略方向，致力吸引更多全球長期資本、支持優質企業發展、推進人民幣國際化，以及提升市場風險管理能力，從而構建更穩健和更具活力的金融市場，鞏固提升香港作為領先國際金融中心的地位。

高盛：五年規劃支持港交所多元資產策略 予目標價532元

高盛發表研究報告指，五年規劃相關路線圖支持港交所發展多元資產生態系統的策略目標，同時，加強內地企業與國際資本互聯互通的計劃應有助於提升香港市場的產品供應和流動性。對港交所而言，擴大固定收益及貨幣(FIC)產品供應仍是下一個增長引擎，並將受惠於人民幣國際化的推動。而在現貨股票市場方面，港府計劃推動來自東南亞及「一帶一路」市場的企業進行雙重主要上市或第二上市，並簡化招股書披露要求，放寬分拆、重組等交易的合規負擔。港交所將於明年上半年就修訂特專科技公司上市制度（第18C章）展開諮詢，以吸引更多創新企業上市。

該行表示，在市場基礎設施​​及生態系統方面，港交所正積極推動向T+1結算周期過渡的準備工作。證監會正籌備把人民幣櫃台納入港股通；港交所亦將鼓勵上市公司增設人民幣櫃台。該行予港交所「買入」評級，12個月目標價為532元。

溫鋼城：港府政策對港交所有利可分段吸 年內或重上430至450元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，五年規劃及施政報告著力加強紐倫港中香港的地位，對港交所一定有利，只視乎用甚麼政策去加強，李家超提到的多項政策都有些看頭，最好能夠實現，而且很明顯特區政府加強北都方面發展。金融方面，吸引內地資金，或者吸引內地企業來港上市，以及發展家族辦公室，都必然要做，關鍵在於來港要賺到錢，不是被人「割韭菜」，否則難吸引人來。

另溫鋼城指，近日大家都正等待美聯儲議息結果，觀望氣氛較濃很正常，大市成交減少合理，今日成交900億元也不算太多，因為明日（18日）還有日本央行議息，市場關注其議息後會否拋出如沃什那麼鷹的言論，如何也是那麼鷹，會令市場資金抽緊，對香港此類新興市場會有影響，故投資者入市意欲較保守。待確認後有了方向，成交應會再增加，關鍵在於未來貨幣政策鬆緊，以及內地有否刺激政策，因內地剛公布的「三頭馬車」數據除工業生產外其他都較差。如沒甚麼消息，市場會較觀望。而港交所股價今日已低見387元，以長線投資計可分批趁低吸納，第二注則要到約370元才考慮較好，因6月份它也曾跌至352元。年底前只再加多一次息，美聯儲官員言論又不太鷹，加上美伊戰事完結，港交所年內應有機會重上430至450元。Anthropic也願於10月進行IPO，可見他們也預測到時投資氣氛開始改善。

港交所半日跌1.67%收報389元，成交7.72億元。恒指則跌180點或0.73%，收報24533點，成交991.46億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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