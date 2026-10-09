17/09/2026 13:32

美聯儲3年來首次加息，FOMC成員一致通過，最新政策利率介乎3.75厘至4厘，符合市場預期。最新利率點陣圖顯示，官員料年內可能再加息一次。雖然聯儲局主席沃什繼續不提交任何利率預測，但會後指通脹水平仍然太高，幾乎未見改變跡象，局方未確信通脹正朝向2%的目標水平回落，道指最終收跌631點。日韓股市不跌反升，港股相形見拙，開盤後迅即跌至24357點，剛好創兩個月新低，其後有所回升但不多，半日收報24533，仍跌180點或0.7%。恒生中國企業指數報8158，跌47點或0.6%。恒生科技指數報4292，跌32點或0.8%。值得留意的是美聯儲議息結果揭盅後交投氣氛未有顯著改善，半日主板成交991億元，不過北水淨流入35億元，為連續第九個交易日淨流入。

伍禮賢：議息後不確定性仍存

美聯儲的點陣圖以及沃什本人指出通脹水平仍然太高，反映年內再度加息的可能性較高，港股今日半日亦承受較大的回吐壓力。光大證券國際證券策略師伍禮賢向經濟通通訊社表示，港股走勢本身已經較外圍落後，因而跌勢不算太急；不過由於美聯儲的展望較為鷹派，市場仍存不確定性；加上港股目前熱度較低，近日成交低迷（前兩個交易日成交額維持在1900億元以下），資金因而順勢回調。

在短期走勢上，伍禮賢認為港股再破位的機會較大，惟預計恒指跌至24000至24200點水平時，支持力度將較為強勁。他指出，該水平相當於恒指於6月中的低位；當恒指回落至24000點時，對應預期市盈率亦將接近過去十年平均值。伍禮賢認為此水平具備中長線投資價值，投資者可考慮在該位置進行中長線部署，待市場情緒及基本面改善後，有望爭取更理想的回報空間。

聯想數據中心業務增長強勁

戴爾CEO早前曾指目前晶片的結構性短缺問題將在明年進一步惡化，預計算力設備和電腦的價格將持續上漲，而從事相關主營業務的聯想(00992)在近日港股市況較差的情況下走勢拾級而上，昨日（16日）更飆8%。聯想CFO鄭孝明昨日在AI投資峰會中表示公司的市值被市場低估，公司長期淨利率預期在5%至8%以上，能達到戴爾的水平。

伍禮賢表示，「晶片荒」的行情仍然持續，AI上游原材料價格仍處高位，暫未見改善的訊號釋出，預計明年的需求景氣度仍然高企。不過，「晶片荒」行情雖然對聯想的業務增長有優勢，但伍禮賢要強調，目前聯想的主要增長動力主要並非來自晶片，而是其三大業務中的數據中心。

伍禮賢指，該業務在以往的增長較為普通，但在近兩季釋出強勢的增長動力（首財季基礎設施方案業務收入增長98%至85億美元），數據中心每季新增的訂單數量非常可觀，預計能為未來聯想的業績帶來強勢的增長。他預計近期聯想的股價有望保持走強，有機會挑戰前段時間的高位35元；日後若有利好消息刺激，甚至可能會持續破頂。

撰文：經濟通市場組