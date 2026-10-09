17/09/2026 18:03

聯儲局三年來首次加息，聯邦公開市場委員會(FOMC)在本港時間今天凌晨投票一致通過，把聯邦基金利率目標區間調高0.25厘，至介乎3.75厘至4厘，符合市場預期。最新利率點陣圖顯示，官員料今年底利率中位數為4.1厘，高過6月預測的3.8厘，反映部分官員預計年內可能再加息一次。雖然聯儲局主席沃什本人繼續不提交任何利率預測，但會後指通脹水平仍然太高，近期未見明顯改善跡象，局方未確信通脹正朝向2%的目標水平回落，加強市場對年底進一步加息的預期。

美聯儲宣布加息後，一向對利率較敏感的科技股全線低開，阿里(09988)及騰訊(00700)盤中最多跌近2%，小米(01810)、百度(09888)及京東集團(09618)最多跌逾2%，而美團(03690)最多曾跌3%。高歌證券金融首席分析師聶振邦向經濟通通訊社表示，科技企業因追趕AI潮流積極發債融資，而美國加息會令企業融資成本上升；其次，科技股估值模式與利率掛勾，利率上升時不利企業估值；而且加息一般會增加股票市場的估值壓力，若資金因此流出股市，估值較高、對利率較敏感的科技股或首當其衝。

隔夜道指顯著下跌，但以科技股為主的納指跌幅僅0.01%，因此港股龍頭科技股今天跌幅不算太大。聶振邦提到，美股AI硬件股在加息周期仍獲資金炒上，雖然近期市場亦有聲音憂慮AI發展速度過快可能帶來風險，甚至呼籲放慢發展步伐，但他認為現時市場對AI憂慮尚未有定論，因此有關論調未構成明確利淡。不過他預料，無論是納指或AI相關股，後市仍有機會補跌，以反映加息影響，他保守估計納指後市或回調至25500點附近。

而港股近日成交偏弱，總成交均少於2000億元，甚至低至1800億元左右。在資金減少的情況下，聶振邦預料科技股短期仍受壓，不過重磅股如阿里及騰訊，自去年底至今累積跌幅大，再跌空間有限，預料阿里在96至98元有支持，騰訊則在400元關口防守性較強。

港銀不跟加息符合預期，地產股仍有沽壓

美國宣布加息後本港主要地產股早段跌約2%至3%，聶振邦表示，雖然加息將增加樓宇按揭成本，但現階段香港樓市表現受買賣意欲及市場氣氛等因素影響更大，利率因素未必成為主導。他認為，由於上半年本港樓市升幅較大，業界看法亦較樂觀，但踏入下半年市場轉為謹慎，新盤需要較長時間消化，因此地產股近期走勢回軟。

本港三大發鈔行今日維持最優惠利率不變，符合聶振邦所作出的預料。他指出，本港銀行在利率立場上，一向傾向跟減不跟加，或加幅不跟足，但由於市場預期聯儲局年底至少還有一次加息機會，屆時將不得不跟隨。聶振邦補充，即使撇除加息因素，本港經濟增長亦難以維持高增長，而失業率維持相對高水平，樓市需求短期難有明顯改善。

總結而言，聶振邦認為年初以來樓價累積升幅較大，加上年底加息預期升溫，預料樓價短期回軟，地產股仍有下行壓力。不過，地產股近期自今年高位至今累跌不少。以新地(00016)為例，今年高位至今回調逾兩成，進一步跌至年初低位不足94元的機會不大，短期則料98元至100元已有一定支持。

金價波動後跌幅有限，金礦股反應較大

美聯儲加息公布後，金價掉頭急挫，高低波幅超過130美元或3%，不過亞洲時段金價回升，現貨金價現時與昨天亞洲時段相若，不過金礦股跌幅較大，紫金(02899)盤中最多跌4%，招金礦業(01818)、山東黃金(01787)及靈寶黃金(03330)最多更曾跌約8%。聶振邦表示，加息後投資者或有減倉行動，加上金礦股自去年以來累積升幅較大，因而成為部分資金獲利回吐的對象，不過今次金價實際上沒有因為加息而顯著回調，後市仍有機會回升，屆時資金或重新吸納金礦股。

至於有色金屬方面，聶振邦認為，由於期銅、期鋁等價格在美聯儲宣布加息後變動不大，因此相關股份今天跌幅亦較溫和。洛鉬(03993)早段最多曾跌4.7%，不過跌幅很快便收窄至約2%。中鋁(02600)、中國宏橋(01378)及江西銅(00358)盤中雖曾跌約3%，全日跌幅收窄至約1%。

聶振邦表示，有色金屬走勢雖大致上跟黃金類同，但有色金屬價格同時反映經濟表現與市場供需影響。近期中東局勢轉趨緊張，繼霍爾木茲海峽後，紅海重要航道曼德海峽亦面臨航運受阻風險。曼德海峽是歐亞兩洲的海上運輸要塞，一旦航運受阻，很多原料及商品供應受影響，推高相關商品價格走勢。另一方面，內地經濟增速漸見放緩，下半年房地產行業仍受挑戰，對有色金屬需求及價格或帶來壓力。不過有色板塊股價自年初高位至今累跌不少，特別是兩大鋁業巨頭中鋁(02600)及中國宏橋(01378)預測息率高達6、7厘，對投資者具一定吸引力。

撰文：經濟通市場組