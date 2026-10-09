18/09/2026 08:49

要聞盤點

1、美股周四（17日）反彈，三大指數全線上升。投資者消化聯儲局周三（16日）宣布加息後的市場反應，油價及美國國債孳息率回落，加上大型科技股造好，帶動大市收復前一日部分失地。道指收市升316.14點，或0.61%，報51778.04點；標指升85.95點，或1.14%，報7637.76點；納指升439.87點，或1.69%，報26418.3點。日經指數開報65011點，升875點。

2、日本央行今日將公布利率決定，普遍預計該行將進行三個月內第二次加息，緊縮步伐勢創1990年以來最快。

3、英倫銀行周四維持基準利率於3.75%，貨幣政策委員會(MPC)以6票對3票通過議案，反對方3名委員主張加息25個基點至4%。英倫銀行警告，若中東衝突持續，能源價格高企引發更廣泛的通脹壓力，未來可能需要收緊貨幣政策。

4、美國財政部10年期通脹保值國債(TIPS)認購需求不及預期，中標利率升至2.653%，創2008年金融危機以來最高。

5、高盛調整對美聯儲的政策預期，目前認為10月將再度加息，該行謹慎看待長期債券，預測波動性可能進一步加大。

6、據報美國擬加徵的7.5%對華關稅至少等到下周習近平訪美結束後才會宣布，此外，中美雙方可能在元首會晤期間宣布旨在加強兩軍關係的措施。

7、美國上周新領失業救濟人數按周減少1萬人，至經季節性調整後19.6萬人，低於市場預期約20.8萬人；前一周數字維持於20.6萬人，顯示勞動力市場保持穩定。

8、多位前美國軍方高層致函國會，敦促通過立法阻止中國智能網聯汽車及軟硬件進入美國市場。

9、美國證券交易委員會(SEC)周四推出為期五年的「創新豁免」，容許符合條件的代幣化證券交易平台，在受規管及獲准入的環境下，以區塊鏈交易部分美國上市股票，推動傳統資本市場鏈上化。

10、花旗集團擬發行史上最大規模的120億美元債券。據《彭博》引述知情人士透露，債券發行吸引的認購需求峰值約為400億美元，相當於發行規模的約3.3倍。

11、英偉達CEO黃仁勳預計，隨著人工智能在不同行業加速普及，該公司明年晶片銷量有望翻倍。

12、中國國家統計局數據庫資料最新顯示，8月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為18.9%，創一年新高，和去年同期觸及的統計口徑調整後最高點齊平；當月25-29歲勞動力失業率為7.5%，創五個月高點。

13、香港政府統計處公布，經季節性調整的失業率由5月至7月的3.7%上升至6月至8月的3.8%，就業不足率亦由5月至7月的1.7%上升至6月至8月的1.9%。

14、四方精創決定延遲全球發售及建議於本港主板上市，該公司原定在下周二（22日）在香港主板上市，透過白表eIPO服務提出香港發售股份申請的申請股款將不計利息悉數退還。