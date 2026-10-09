18/09/2026 08:56

美股周四(17日)反彈，三大指數全線上升。投資者消化聯儲局周三(16日)宣布加息後的市場反應，油價及美國國債孳息率回落，加上大型科技股造好，帶動大市收復前一日部分失地。日本央行將在周五(18日)中午前後公布議息結果，市場預期央行會加息0.25厘。

道指收市升316.14點，或0.61%，報51778.04點；標指升85.95點，或1.14%，報7637.76點；納指升439.87點，或1.69%，報26418.3點。

大型科技股普遍向好，英偉達(US.NVDA)升2.5%，亞馬遜(US.AMZN)升2.1%，微軟(US.MSFT)亦錄得1.5%升幅。晶片股同樣受追捧，高通(US.AVGO)漲2.3%，SK海力士(US.SKHY)ADR升4.6%，英特爾(US.INTC)升7.7%。市場在經歷早前科技股調整後重新吸納相關股份。

10年期美債息重回5%以下

美股回升之際，美國國債孳息率亦有所回落。10年期美債孳息率重回5%以下水平，減輕高利率對股票估值的壓力。此前10年期美債息一度在5%以上，並觸及2023年以來較高水平，增加市場對借貸成本及經濟增長的憂慮。

油價方面，國際原油價格連續第二日下跌。布蘭特期油跌1.6%，現報每桶104美元；紐約期油一度跌破每桶100美元，現報101.17美元，跌1.2%。市場對中東供應受阻的憂慮有所降溫，沙特阿拉伯增加經阿曼安排的原油付運，並尋求逐步恢復東西油管部分運力，紓緩市場對供應緊張的擔憂。

美元方面，美匯指數報約100.22，跌約0.1%。美元兌日圓由近期高位回落，日圓在156附近靠穩，日內微跌0.1%。歐元兌美元一度升約0.3%至1.1497美元，日內報1.1477，升0.1%。

現貨金價升逾2%

現貨金價顯著反彈，升逾2%，現貨金一度升至每盎司4381美元；紐約期金微升約0.1%，報4391美元。

撰文：經濟通國金組