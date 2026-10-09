18/09/2026 09:20

美國10年期債息扭轉之前8天升勢，回落7個基點，至4.934厘，30年期長債孳息降7.6基點至5.287厘；隔夜油價走軟，加上首次申領失業救濟人數下降1萬人至19.6萬人，少過預期20.7萬人並創7月以來低位。美股周四回升，道指升0.61%或316點，收報51778點；標指升1.14%，報7637點；納指漲1.69%，報26418.30點。

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日本央行今日將公布利率決定，普遍預計該行將進行三個月內第二次加息0.25厘，基準利率將創下自1995年以來的新高水平，而且打破半年加一次息的節奏，議息前日圓偷步上升。





*夜期略高水，中概股個別走*

反映中概股表現的金龍指數升0.16%。阿里巴巴升1.18%，報108.54美元；京東跌0.97%，報26.64美元；百度升1.67%，報90.03美元；理想跌0.50%，報11.97美元；小鵬升2.51%，報10.60美元；蔚來升1.12%，報3.62美元；嗶哩嗶哩跌3.36%，報14.84美元。

恒指夜期收報24667，升95點，高水63點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.66%，折合72.4港元；長和(00001)ADR較港低0.23%，折合67.4港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.38%，折合427.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.23%，折合26.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.25%，折合389.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.99%，折合161.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.32%，折合77.6港元。





*好友受挫後重整旗鼓，習特會前雙方釋善意恒指料造好*

恒指昨天（18日）盤中跌逾300點，盡殺牛證重貨區，連同其他組別，約2000張牛證街貨跌入被收回範圍。不過好友重新部署，最貼價三區段合共錄得2817張牛證持倉，其中24100至24199區間作為重貨區及最多新增區，1075張當中有649張屬新增，此外24200至24299區間亦有1052張牛證。熊證方面，最新持倉減少數百張至7685張，多個組別均見明顯減倉，惟較貼的幾個組別有增加，主要在24800至24899區間，總數513張之中有481張新增。不過該區距離恒指現價只有約200點，一旦好友搶攻則有被收回的風險。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升74點，報24641，高水40點，預料恒指輕微高開。

美聯儲加息的消息逐漸被市場消化，加上本港三大發鈔行沒有跟隨上調最優惠利率，因此加息對港股的影響有限。恒指昨天早段跌逾300點後掉頭向上，最終跌幅縮至僅百餘點。現時市場聚焦下周中美元首峰會，會面前商務部確認正與美方磋商降低部分商品關稅事宜。加上中方據報會率領多家企業包括小米(01810)、比亞迪(01211)及寧德時代(03750)等高層代表訪美，為習特會製造良好氣氛，預料港股在科技股及金融股帶動下止跌溫和回升。

撰文：經濟通市場組