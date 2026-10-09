18/09/2026 12:46

美國10年期債息扭轉之前8天升勢，跌穿5厘水平，外圍股市普遍上升。恒指今早高開過百點後，在科技股及金融股帶動下，升幅曾擴至200多點，半日收市報24768，升164點或0.7%，主板成交近1070億元。恒生中國企業指數報8216，升41點或0.5%。恒生科技指數報4385，升75點或1.7%。

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日本央行一如預期加息0.25厘，為三個月內第二次加息。基準利率升至1.25厘，創下自1995年以來的新高水平。日股在利率公布後，升幅由今早收市0.82%擴大逾倍，暫時升2%，報65424。

聶振邦：港股止跌回升看兩指標

據報涉特阿拉伯東西輸油管道可望在數日內恢復運作，原油供應風險下降，隔晚油價與美債孳息率雙雙回落，帶動美股向上。今早起環球市場明顯回暖，港股高開逾百點後走勢偏穩，恒指上半日徘徊24800附近。高歌證券金融首席分析師聶振邦向經濟通通訊社表示，今日港股回升主要受惠油價回落因素，但技術上仍未算成功擺脫跌浪，認為至少要重新企穩25000以上才有止跌意味。

市場開始將焦點由聯儲局議息轉移向下周登場的習特會之上，但聶振邦認為市場目前仍僅處於觀望狀態，他以大市成交作為參考，除日前觀望美國議息令成交一直維持低迷外，至今仍未見市場有意提高部署意欲，故他關注港股大市日均成交有否重上2000億元甚至更高，才能證明有資正提前部署習特會，屆時才有更多利好作用。

連敬涵：為保就業特朗普或放寬中資車企設廠，料成本高昂也能順利轉嫁

上次美國總統特朗普訪華帶同一大批美國頂尖企業負責人一同隨團，故今次國家主席習近平訪美會帶同何人亦成為市場關注重點之一。市傳寧德時代(03750)、小米(01810)及中際旭創(03308)高管都會隨團訪美，而比亞迪(01211)創辦人王傳福亦有機會隨團，但因美國目前對中國電動車進入市場態度仍曖昧，隨團安排仍不確定。聶振邦認為美國對於海外企業態度有所放寬，始終外企來美設廠有助增加就業機會，對特朗普政府穩定就業市場亦有利。不過他指中國電動車企業取態反而值得關注，因現時中國電動車企業在成本與利潤上仍有很大難關，在美設廠人力與建築成本難與中國開廠相提並論，認為在業績壓力下，即使最終會在美國設廠，規模都不會太大，對業績幫助空間有限。故此，他認為隨團訪美對相關企業利好短期，更多因素是助力國家展示排場為主。

不過香港股票分析師協會理事連敬涵就有不同看法，他向經濟通通訊社表示，特朗普對中資車企態度明顯轉變，因造車企業是他本人以至共和黨的重要票倉，故特朗普之前對中國電動車進美一直非常排斥。但近期明顯鬆口，他指若中資車企設廠聘請美國工人，或會打開中資車企進入美國的通道，顯示提振就業市場開始成為特朗普的關注。連敬涵進一步推斷，早前福特汽車有意聯手外資車企合研電動車，以彌補自身電動車技術不足的缺點，合作者當然是中資車企。但因美國打壓中資車企，令相關合作一直延後，他認為或有可能福特的推動，成為特朗普轉舵的重要因素，故他認為中資車企在美設廠的機會並不如想像中低。

針對在美設廠的成本問題，連敬涵認為雖然人力與建築成本上升不少，但他指電動車成品在美可以更高價出售，並不一定要以在中國售價推出，中資車企在歐洲的毛利率有所提升便可見其在海外市場的議價能力，故他認為假如中資車企在美造車，也能有效地將成本轉嫁。因此連敬涵認為現時車股可以開始留意，尤其比亞迪有機會隨團，現價80元水平非常值得留意，不過他亦補充不要過早入手，始終消息與推論尚未證實，不妨等消息更確定時再入手，以免提前部署後有所失望。

撰文：經濟通市場組