20/09/2026 10:30

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

中美商界領袖齊聚白宮中美峰會

中國國家主席習近平預計周四（24日）訪問美國，將在白宮與美國總統特朗普舉行首腦會談，中國商務部19日公布國務院副總理何立峰今日起出訪美國，與華府官員進行經貿磋商，預計是為習特會前奠定一些經貿合作成果。法新社引述白宮官員指出，特朗普屆時將親自在機場迎接，給予習近平一項罕見的高規格禮遇，而特朗普今年5月訪問中國時，是由中國國家副主席韓正接機。外界預料雙方將討論AI和經貿等議題，彭博早前引述知情人士稱，包括中央辦公廳主任蔡奇在內的高級官員負責從中國商界領袖挑選訪美代表團成員。其中，比亞迪(01211)、小米(01810)、中際旭創(03308)、國軒高科(深:002074)、海信集團、萬向集團及中糧集團等多家中國大型企業高層或隨行，至於美國商界方面，英偉達行政總裁黃仁勳、OpenAI行政總裁阿爾特曼獲美方官員確認將出席白宮國宴，此外亞馬遜行政總裁貝索斯、特斯拉行政總裁馬斯克、蘋果執行主席庫克以及Google行政總裁皮猜亦可能在出席國宴名單之中。

市場期望習特會上雙方有望達成新協議，美國或降低本地製造商所使用的中國進口投入品關稅，並計劃削減300億美元商品貿易額的關稅；此外，雙方此前已就AI安全展開初步溝通，儘管美國在晶片及技術禁運上依然立場強硬，但預計雙方仍尋求在技術風險管控上維持最低限度的穩定。

美伊聯合國大會料自說自話

美國儘管與伊朗仍處於交戰狀態，美國政府仍批准伊朗領導層核心代表團赴紐約出席第81屆聯合國大會高級別會議。據《路透》報道，預計佩澤希齊揚將於當地時間周三（23日）在聯大發表講話。佩澤希齊揚不久前在社交媒體發文譴責美國襲擊伊朗平民基礎設施，破壞伊朗的糧食供應和民眾生計，並強調伊朗絕不會投降，預計在國內強硬派的領導下，他於聯大發言軟化對美立場機會不大。

至於特朗普預計將於周二（22日）在聯大場邊與波斯灣合作委員會(GCC)六國領袖或外長舉行高級別會晤，核心議題聚焦於對伊朗戰事的下一步行動及戰後地緣政治安排，計劃在美國11月中期選舉後正式拍板，而六國預計將向美方施壓，要求確保地區航運與油氣設施的安全穩定，並釐清美國對地區防務的具體保證。特朗普急於就伊朗問題達成階段性成果，但此前美國加強了對伊朗的經濟制裁、伊朗在最關鍵的核武議題上毫無妥協意欲，再加上伊朗不太可能在選舉前輕易給特朗普送上政績，現階段的任何外交接觸更大可能是自說自話的外交表演。

美聯儲啟加息，人行施策更謹慎

市場普遍預期9月中國貸款市場報價利率(LPR)將保持不變，1年期維持3.00%，5年期以上維持3.50%，市場此前缺少主動下調的利率引導信號，7天期逆回購利率保持穩定。中國自第二季起經濟數據一路走弱，最近兩月新增信貸數據更加亮起警號，但人行已經錯過減息最佳時機，因美國重啟加息周期，中美債券利差創下新高，如果中國此時貿然降息，兩國利差進一步倒掛，將加劇中國資金外流的風險，導致人行在調整基準利率上變得極為謹慎。

美經濟強增長還須更多數據支持

接下來歐元區、德、法、英、美、日等主要經濟體同步公布9月PMI，市場正密切關注多國製造業景氣是否同步走弱。美國經濟有加速擴張的跡象，且就業持續強勁，但市場擔心這種由服務業單引擎驅動的增長是否會出現後勁不足。假如市場對於經濟硬著陸的擔憂再度抬頭，將衝擊美股科技股表現。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息 日期 股份名稱 事項 21/9（一） 星環科技 上市 新鴻基公司、宏利、環聯連訊、康利國際控股 派息 中石化、毛戈平及其他18家上市公司 除淨 22/9（二） 納真科技 上市 天數智芯 資本化股份 電能、友邦、安踏體育及其他6家上市公司 派息 三花智控、翰森製藥及其他10家上市公司 除淨 23/9（三） 遠見控股、亞太資源、慧源同創、玖龍紙業、比特元宇宙 末期業績 長江基建、美圖公司、海底撈、及其他9家上市公司 派息 中鐵、中遠海控、中遠海發及其他5家上市公司 除淨 24/9（四） 周大福創建及其他8家上市公司 末期業績 梅卡曼德機器人 中期業績 長和、布魯可、長實集團、永利澳門、中生製藥、申洲國際、頤海國際、洛陽鉬業及其他15家上市公司 派息 招商局港口及其他12家上市公司 除淨 25/9（五） 港股通暫停交易 澳洲成峰高教、啟明東方控股 末期業績 滙控、恒隆集團、中銀香港、恒隆地產、中遠海運國際及其他15家上市公司 派息 濰柴動力、瀾起科技及其他4家上市公司 除淨

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

香港及外圍重要經濟數據及消息 日期 數據/消息 預期 前值 21/9（一） 中國1年期LPR 不減息 不減息 中國5年期以上LPR 不減息 不減息 APEC人力資源發展部長會議於南京舉行 22/9（二） 第81屆聯合國大會高級別會議 美國ADP就業人數變動周報 - +1.63萬 歐元區9月消費者信心指數 -17 -15.5 紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話 美聯儲副主席傑弗遜發表講話 美國9月API原油庫存變動 -- +714萬桶 23/9（三） 特朗普預計與波斯灣六國領袖會晤 伊朗總統佩澤希齊揚預計在聯合國大會發表講話 澳洲9月製造業PMI 51.7 52.0 法國9月製造業PMI 51 51.1 德國9月製造業PMI 53.6 54.3 歐元區9月製造業PMI 52.7 52.7 歐元區9月服務業PMI 51.5 51.6 英國9月製造業PMI 51.7 51.7 英國9月服務業PMI 52.6 52.5 加拿大8月新屋價格指數環比增長率 0 -0.1% 美國9月製造業PMI 53 53.9 美國9月服務業PMI 56.4 56.5 24/9（四） 中國國家主席習近平凌晨抵達美國 日本9月製造業PMI 54 54.9 日本9月服務業PMI 52 52.5 澳洲8月失業率 4.5% 4.5% 法國9月消費者信心指數 86 86 瑞士央行政策利率 不加息 不加息 加拿大8月零售銷售環比增長率 +0.4% -0.8% 美國9月首次申領失業救濟人數 20.1萬 19.6萬 美聯儲FOMC票委哈馬克發表講話 美聯儲FOMC票委保爾森發表講話 美國8月新屋銷售環比增長率 +3.2% -10.5% 中美元首於美國白宮會晤 25/9（五） 德國10月消費者信心指數 -27.4 -26.6 美國8月耐用品訂單環比增長率 -0.5% +1.1%

唐牛：恒指期待「習特會」打破悶局！光模組龍頭中際旭創獲北水狂買炒得過？

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