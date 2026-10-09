20/09/2026 13:29

美國聯儲局一如市場預期加息25基點，聯邦基金利率目標區間上調至3.75-4厘，另外港府推出的銀色債券本周正式發行，市場有逾600億元的退款，多家銀行上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。

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銀行搶銀債退款，渣打12個月高達3.3厘

本周大行紛紛以「銀債退款優惠」推出高息定存產品，吸納退款資金，當中，渣打銀行最新推出3.3厘港元定存，於該行申請銀債的合資格客戶，以最少10萬元起的退款開立12個月港元定期存款，可享高達3.3厘的優惠年利率。

滙豐銀行亦有退款優惠，3個月港元定存有3厘，起存1萬元起。另外，恒生銀行以退款名義爭取長者客戶的存款，60歲或以上個人客戶以1萬元起，開立12個月港元定存，年利率3.2厘，3個月及6個月存期都有3厘。

信銀國際6個月高達3.3厘，Mox24個月加至3.2厘

另外，中銀香港上調3個月、4個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至2.8厘、3.1厘、3.1厘以及2.9厘，起存額為50萬元，適用於理財層級客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。

中信銀行（國際）推出港元定存優惠，6個月港元定存年息高達3.3厘，存額由100萬元至200萬元，適用於全新CITIfirst於本年7月1-17日開立儲蓄及/或往來存款戶口，並符合指定條件，一次性以新資金辦理。

數字銀行Mox上調3個月、6個月以及24個月港元定存年息分別至高達2.75厘、2.85厘以及3.2厘，起存額為50萬元，適用於Mox+及特選客戶透過手機Apps以新資金辦理。

銀色債券 | 各大銀行推出銀債退款優惠，渣打香港12個月港元定存息高達3.3厘，華僑銀行4個月3厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組