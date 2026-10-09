18/09/2026 18:02

財經事務及庫務局局長許正宇出席記者會時表示，香港首份五年規劃對香港的意義在於思維轉變，用更長遠眼光和更廣闊視野，謀劃本港金融發展，令香港由資金的「必經之路」，提升為資金的「必選之地」。

財經事務及庫務局局長許正宇

他表示，金融是香港根本和最大優勢，面對世界百年變局，本港金融業不應守成，應該更主動作為。而五年規劃及施政報告中體現出兩大戰略變化，一是從追求規模轉為功能提升，服務實體經濟及做好資產價格發現；二是香港從金融城市轉為金融賦能城市，以金融為引子推動科技、綠色及民生發展。

LME香港金屬倉儲達3萬噸

另外，他提到倫敦金屬交易所（LME）去年將香港納入全球倉庫網絡後，至今在香港已儲存超過3萬噸金屬，他將親自領導新成立的大宗商品交易聯合工作組，聯同各金融監管機構，全方位審視市場機遇和跨交易所合作方向。

施政報告提出金管局正研究外匯基金適度增持黃金，被問到如何平衡相關風險，許正宇說，已經有機制在資產配置時綜合考慮各種因素。

政府有不同場景收取人民幣，需要尋求更多使用場景

政府在香港第一個五年規劃提出，積極研究和推動在更多合適場景下，以人民幣支付政府開支。許正宇表示，政府在不同場景都有或將會收取人民幣，例如發行人民幣債券、立法容許股票印花稅收取人民幣等，因此需要尋求更多使用人民幣的場景，抵銷匯率風險。

許正宇認為，現時已有部分以人民幣支付的場景，但數量較小。隨著人民幣在本地及國際層面更廣泛使用，加上特區政府本身與內地機構進行交易，形容增加使用人民幣是「水到渠成、順理成章」的過程。

撰文：經濟通採訪組