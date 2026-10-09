21/09/2026 07:44

本港五年規劃確立設置GDP（Gross Domestic Product，本地生產總值）增長目標，不僅為官員提供更清晰執行參考，也讓社會一目了然。

區間目標的設定具靈活性，兼顧政策韌性與現實，配合北部都會區的傾力發展，助推動經濟發展，亦標誌港府進一步邁向有為管治。

對於五年規劃的GDP區間目標，坊間或有誤解，以為與財政預算案中的「中期經濟增長預測」大同小異，事實上兩者在公共財政與政策功能上屬於完全不同性質。

過去預算案的預測，並非政府追求的結果，僅僅是財政司編制預算收支的技術性假設，是被動的預測，五年規劃提出的目標則相反，是主動的承擔，透過建立實質目標，從而凝聚社會共識，引導長遠的資源配置，這在香港歷史上屬於首次。

強化戰略協同，應對轉型挑戰

特首李家超昨接受傳媒訪問時，亦再次解說，指出做法參考了國家十五五規劃中，經濟增長指標的類似表述，是務實且有為的目標，也符合香港作為外向型經濟體的特質。

從公共行政角度，設立GDP增長目標區間作為關鍵績效指標（KPI），屬於突破性管治範式轉移。港府過去並非沒有KPI，但層面上較為微觀，在董建華時代，特區政府已經有「服務承諾」及「資源增值計劃」作為規範，如要求入境處須在多少時間內辦妥護照、運輸署須多少天內批出牌照，主要量度行政產出，而非宏觀結果。

然而，當前香港正面對結構轉型的挑戰，非跨部門合力推動不可，指標將可引導管治團隊在思考政策時，必須兼顧能否拉動宏觀經濟，並強化跨部門的戰略協同，這種將中長期規劃量化的做法，亦能使官員在執行上有比較明確的參考，社會也容易理解與監督。

區間設定務實，保持政策定力

此外，香港作為對外部市場環境高度敏感的「外向型經濟」，易受外部風浪衝擊，不採用單一數字，而設定目標區間是合理。當前全球面臨關稅戰、戰爭等難以控制的外部挑戰，區間能為政策留出防禦空間，確保中長期戰略方向不會因一時的逆風而停滯，保持韌性與定力。

要確保本港經濟持續運行在合理區間，依賴傳統金融與地產的舊路已不足夠，未來北部都會區與創科發展共同驅動，故規劃中提出GDP增長設區間目標，要求到2030年研發開支佔GDP 3%和新型工業佔GDP 5.5%，只要創科和新工業達標，實現突破，GDP自然會落在合理區間的上沿。

世界經濟環境千變萬化，政府施政必須務實而負責任，透過推出五年計劃，把有為政府與高效市場有機結合，以靈活的GDP區間目標為導向，推動建設北都投資未來，把創科產業做大做強，這種具備政策韌性與精準量化的新治理模式，只要落實執行不動搖、不鬆懈，自能真正令香港經濟踏上新台階，為香港發展注入實實在在的長期信心。