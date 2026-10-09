21/09/2026 09:20

美股上周五（18日）「四巫日」度過一劫，三大指數先軟後回升，尤其晶片與AI系列股份維持偏好，費城半導體指數升2.8%；道指升95點報51682，納指升104點報26522，標普升12點報7650。

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市場憧憬本周習特會登場，此前預計兩國都會盡量令全球地緣政治局勢降溫，其中據報上周美國國務核准向伊朗總統及外交部長等官員發簽證，讓他們出席下周在紐約舉行的聯合國大會。市場風險胃納有所回升，今早美國十年期國債孳息率回落至5%以下報約4.97%。今早亞股偏好，日股今日起一連三日休市外，韓股早盤曾升逾1%，現升約0.8%。

*上周五中概股偏好，ADR普遍跑輸*

上周五中概股靠穩，阿里巴巴升4.33%報113.24美元，拼多多升1.51%報78.90美元，京東升1.05%報26.92美元，百度跌0.11%報89.93美元，理想升1.42%報12.14美元，蔚來升1.10%報3.66美元，小鵬升0.19%報10.62美元，貝殼升1.75%報16.28美元，攜程升0.79%報40.68美元。

ADR較港股收市造價偏軟；騰訊(00700)ADR較港股高0.92%，折合422.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.69%，折合26.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.28%，折合73.0港元；友邦(01299)ADR較港股低0.19%，折合76.6港元；滙控(00005)ADR較港股低1.13%，折合159.8港元；港交所(00388)ADR較港股低0.18%，折合387.3港元。

*習特會前氣氛偏好料有利恒指向上修復*

習特會前市場預料大市氣氛將保持平穩，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24762，升28點，較恒指現貨高水12點，恒指開市料升跌幅約數十點。

參考恒指牛熊證街貨分布，上周五恒指小有反彈後牛倉擴大約400點街貨區，24400至24799合共淨增415張對應期指張數，增加幅度不算多，預計今日下殺壓力不大，短線承接習特會憧憬預計日內恒指先挑戰重返25000阻力附近。

撰文：經濟通市場組