21/09/2026 13:47

據報美國擬放行大部分中國藥物授權交易，加上內地當局最近發布醫藥工業發展「十五五」規劃，醫藥股近日重拾升勢，今日多隻股份炒升逾半成，恒生生物科技指數亦升約4.5%，當中哪隻股份最值博？

（AP圖片）

傳美擬放寬藥企與中國交易限制 大部分藥物授權協議可望放行

路透社引述知情人士報道，美國正著手制定有關製藥企業投資中國的規則，預計將保留它們就大多數中國藥品達成授權協議的能力。這將有別於特朗普政府依據新國安法收緊其他行業對華業務的作法，也比部分美國議員主張的限制要寬鬆。消息人士稱，這項由美國財政部起草的規則，可能允許美國製藥企業投資中國公司研發的、具潛力新藥，只要這些新藥不涉及病原體或者可能被武器化的生物技術。不過，相關規則尚未最終確定，可能會有所改變。

這些規則可望為美國藥企引入數十億美元交易，不但能協助美國藥企充實產品線，也能為中國企業提供資金。根據研究機構GlobalData數據，去年中國生物科技領域的對外授權交易總額達1150億美元。值得一提，中國國家主席習近平本周將在華盛頓與美國總統特朗普會晤，惟消息人士表示，美國財政部不太可能在習特會前公布任何關於醫藥業投資的新規。

內地發布醫藥工業十五五規劃 目標2030年營收超3.5萬億人幣

另方面，國家工信部等十部門上周五（18日）印發《醫藥工業發展「十五五」規劃》通知，提出10項預期性指標，包括至2030年規模以上醫藥工業企業營業收入不少於3.5萬億元人民幣、首創新藥(FIC)佔全球比例不少於25%、創新藥上市數量位居世界前列、創新醫療器械上市數量累計不少於200個、創新藥產業規模增速年均不少於20%、年營業收入超過100億元人民幣的醫藥工業企業數量達50間、千億級醫藥產業園區數量達20個、全球年銷售額超過10億美元的品種數量不少於5個等。

此外，強化跨學科交叉融合與前沿技術供給，支持醫藥工業企業、高校、科研院所、醫療機構等聯合攻關。加快人工智能、量子計算、超級計算、計算醫學等新技術賦能藥物研發，探索超限製造、太空製藥、生物製造等藥械生產新模式，深化基因編輯、分子精準遞送、細胞編程與調控、先進組學、新一代腦機接口等前沿技術應用，突破人工生命體系合成、類器官與器官芯片、通用型細胞治療、複雜再生器官、診療一體化放射性藥物、異種移植器官等關鍵技術，培育若干新增長點。

WCLC大會舉行 多款國產創新藥亮相

另外，2026年世界肺癌大會(WCLC)9月12日至15日在首爾舉行，中國團隊圍繞ADC、雙特異性抗體展開系統報告，多項國產雙抗、ADC研究入選大會口頭報告，中國創新藥在肺癌領域的全球影響力持續提升。隨著WCLC落幕、10月歐洲腫瘤內科學會(ESMO)大會臨近，雙抗、ADC等賽道有望迎來新一輪數據密集披露期，下半年BD出海窗口預計延續活躍。

研究機構表示，生物醫藥創新領域持續受益於政策支持和研發投入增加，創新藥企憑借技術優勢和市場拓展能力獲得成長空間，基因治療和AI製藥等前沿技術引領行業變革，頭部企業通過自主研發與合作創新構建競爭優勢，推動行業向高質量方向發展。

郭家耀：地緣政局擔憂消除兼獲政策扶持 創新藥板塊首選信達康方

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，藥股消息面都較利好，過去幾年已見愈來愈多藥廠願意與內地創新藥廠合作，取得其授權分銷藥品至海外市場，這為內地藥廠打開了新市場，因有這些外國藥廠配合，有其銷售網絡支持，並有其「背書」，對藥品推出有很大幫助。以往大家擔心地緣政局會影響相關合作，如果美國放行多些美國藥廠與內地創新藥廠合作，應可進一步消除市場對此方面的擔心，對創新藥股當然是一個很正面消息。至於內地政策扶持創新藥企發展，相信大家會認同此方向不會改變，內地仍會繼續給予政策支持，而且很多創新藥廠近幾年臨床進展表現很好，有些新藥甚至已推出市場獲得很好反應。雖然早前創新藥板塊有些回調，但綜合來看已大幅跑贏大市，主要因大家看好其往後仍有很大增長空間，此行業仍值得看好。

郭家耀建議優先留意信達生物(01801)及康方生物(09926)，指它們無論推出藥品及與海外藥廠合作都較有進展，而且開始步入收成期，再配合政策風險進一步削減，市場對其信心會進一步加強，可再推升其估值。其中信達生物一直維持強勢，經早前一輪調整，現時重拾升勢，100元邊可考慮買入，首個阻力位先看之前高位112元附近，90元附近應會有較強支持，若沒跌穿可繼續持有。而康方生物股價經過年中調整後，最近不見太大起伏，100元以下可吼，似乎已找到底部位置，可先看120元阻力位，85元水平料有支持。

藥股尤其具創新藥概念的今早普遍急升，中生製藥(01177)半日升8.68%收報5.945元，石藥(01093)升7.06%報9.56元，信達生物升6%報102.4元，康方生物升8.67%報98.35元，康希諾生物(06185)升6.83%報28.16元，金斯瑞(01548)升4.78%報41.22元，翰森製藥(03692)升4.32%報35.78元，三生製藥(01530)升6.67%報16.8元，榮昌生物(09995)升6.83%報79.8元，復星醫藥(02196)升3.75%報17.97元，藥明生物(02269)升5.46%報53.1元，藥明康德(02359)升3.7%報207.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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