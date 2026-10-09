21/09/2026 17:10

北京市市場監督管理局日前通報，對阿里巴巴(09988)旗下飛豬、同程旅行(00780)、途家及美團(03690)等四家在線酒店旅遊預訂平台涉嫌違反《反不正當競爭法》及《電子商務法》立案調查，四家平台已隨即回應指將積極配合調查及落實監管要求，惟同程旅行今日股價最多仍跌逾半成再創新低。值得留意，內地「十一黃金周」臨近，且今年中秋和國慶假期僅相隔三天，民眾可以「請3休13」的拼假方案打造「全年最長出遊窗口」，相關酒店、機票預訂熱度近期明顯升溫，旅遊平台股可趁低吸博反彈，抑或反彈有限博唔過？

（同程旅行網頁截圖）

北京市監立案調查4間旅遊預訂平台 包括同程、美團、飛豬及途家

北京市市場監督管理局19日通報，根據國家市場監督管理總局工作部署和前期核查情況，依據《反不正當競爭法》、《電子商務法》等法律法規，對杭州淘美航空服務有限公司、同程網絡科技股份有限公司、途家在線信息技術（天津）有限公司、北京三快信息科技有限公司四家在線酒店旅遊預訂平台企業涉嫌相關違法行為立案調查。上述四家公司旗下擁有的在線酒店旅遊平台分別是飛豬、同程旅行、途家和美團。同日，四家平台分別通過官方渠道作出回應，其中同程旅行公告稱，將積極配合監管部門開展工作，全面落實監管的各項要求、保障消費者和合作夥伴的合法權益。目前公司各項業務運行正常，將持續提升合規水平，與行業各方共同維護高質量、可持續發展的市場環境。

此外，中國飯店協會當日表示，協會積極支持並推動落實相關部署，向全行業發出如下倡議：一、積極支持監管執法，支持市場監管部門依法調查平台涉嫌不正當競爭、損害經營者權益的行為；二、推動平台規則公開、算法透明平台應主動公開交易規則，對搜索排序、流量分配、佣金費率、促銷活動等關鍵事項依法披露；三、摒棄不當競爭，保障企業合理利潤空間；四、強化行業自律，共建長效機制。協會並稱，將開展行業調研與訴求反饋、平台合作規則標準研製、行業自律與培訓引導，引導會員合規經營、提質增效，攜手各方推動住宿餐飲業高質量發展。

請3休13打造「超級黃金周」 同程：國內熱門城市機票預訂熱度增逾40%

另方面，今年中秋假期（9月25日-27日）和國慶假期（10月1日-7日）僅相隔三天，9月28日至30日「請3休13」的拼假方案打造出了「全年最長出遊窗口」，不少消費者提前規劃行程、鎖定機票，相關酒店、機票預訂量顯著增長。同程旅行報告顯示，截至9月14日，平台上「中秋」、「國慶」等關鍵詞搜索熱度環比增長278%，機票、酒店、租車、度假等產品預訂熱度全面攀升。其中，國內熱門城市機票預訂熱度同比增長超40%，酒店5天以上長住訂單佔比較去年同期提升約7個百分點。

攜程數據也顯示，中秋國慶期間機票訂單量同比增長約五成，酒店訂單量同比增長接近兩倍。航旅縱橫數據顯示，出行日期為9月25日至10月7日的國內航線機票預訂量超606萬張，同比增長約14%；同期，出入境航線機票預訂量同比增長約7%。

花旗：中國第三季旅遊需求平淡 惟OTA行業估值近低位

花旗近日發表研報指，中國線上旅遊平台(OTA)即將迎來中秋及「十一」國慶黃金周等節慶日，雖然受宏觀偏軟、極端天氣及油價高企影響，第三季旅遊需求整體表現平淡，但8月市場需求輕微改善，加上中秋與國慶較接近，相信有更多旅客或會配合年假延長假期，令整體旅遊需求向好。

該行又指，OTA行業估值已近低位，重申對攜程(09961)及同程旅行「買入」評級，並預期攜程於2027年表現有望跑贏，因佣金率及需求基數壓力將逐步紓緩，預料兩家OTA在嚴控成本下利潤率相對穩健。預測攜程第三季經調整經營利潤率按年收窄約200個基點，第四季因整季佣金率壓力減少，收窄幅度或略為擴大；預料同程的經調整淨利率按年大致持平。目前予同程目標價22港元，予攜程美股目標價61美元。

（AP圖片）

高盛料中國今年暑假旅遊需求波動加劇 予攜程目標價536元

高盛則指，今年5月至6月中國機票價格按年升14%至17%，到7月至8月回落至大致持平至增長3%，7月至8月國內航空客運量亦出現回升，反映航空需求對價格具彈性。預期受機票價格起伏及部分地區天氣欠佳影響，今年暑假期間旅遊需求波動加劇，相信十一國慶黃金周需求或如近期假期般帶來較長尾效應。

該行看好攜程，今年第三季指引顯示，反壟斷調查於7月結束後，平台轉用新分層酒店抽佣制度的影響僅屬溫和，現價估值處於低位，建議投資者可趁機吸納，給予「買入」評級，目標價536港元，看好入境遊及國際業務擴張可帶來持續增長動力。酒店方面，高盛偏好華住集團(01179)及亞朵(US.ATAT)，評級「買入」，認為兩者網絡擴張及盈利能力改善能見度較高，目標價分別為51港元及52美元。另對中免(01880)維持「中性」評級，目標價62港元，關注海南免稅店今年10月至明年3月旺季銷售表現；對新秀麗(01910)評級為「買入」，預期今年底至明年初收入或出現拐點，目標價18.4港元。

郭家耀：若消費短期未見明顯起色 旅遊平台股不宜趁低吸

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，整個旅遊平台板塊在今次市監總局調查之前已持續弱勢，若看行業數據，民眾整體出行意欲受經濟環境影響，內捲情況仍然明顯，對於平台股爭取較佳增長及毛利率水平有不利影響。現時大家似乎仍擔心宏觀經濟對整個行業影響為主，股價下跌與市監總局調查未必有關，反而若短期內消費行情未見明顯起色，對旅遊平台股會保持較謹慎看法，不太建議趁低吸納。

至於可否趁中秋國慶假期臨近博短線反彈，郭家耀認為，現時大家對平台公司偏好頗低，以前可能會有資金有興趣做些短線交易，但做短線交易也要有下家接貨，既然現時大家興趣不大，此類炒作未必那麼容易出現。另外，正如電商，以往大家看重某個購物節，但拉長時間來看對整體銷售沒太大影響，且現時消費行業始終不如以往高速增長，對於旅遊平台是較艱難時間，仍需要時間消化消費降級影響，若內捲情況有些緩解，大家才願意給予較高估值。至於美團及阿里，雖然旅遊不是其主要收入，但本身也有各自問題，市場對此類平台股偏好很低，也只宜觀望。

同程旅行今日跌3.33%收報10.46元，攜程升1.13%報323元，美團升1.09%報74元，阿里升3.02%報112.6元。其他旅遊相關股普遍造好，中免升1.08%報46.72元，華住升1.06%報34.2元，新秀麗跌0.98%報12.13元，國航(00753)升2.04%報3.75元，南航(01055)升1.18%報2.995元，東航(00670)升0.58%報2.61元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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