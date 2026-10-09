21/09/2026 15:20

「請3休13」的中秋國慶超長出行窗口當前，消費者在「薅羊毛」與「防套路」之間，跟在線旅遊平台(OTA)鬥智鬥勇，監管亦趁勢央地協同出擊，表面是整治價格內捲和算法黑箱，實際是將零星執法升級為制度規則，鋪路「供強需弱」破局。

擁流量入口賺盆滿鉢滿

欲成為8.88億人次（去年中秋國慶計）出遊大軍的一分子？動動手指即可預訂酒店、機票、私家團之餘，需打起十二分精神，慎防陷入「愈早訂愈貴」、「隱藏附加產品」、「非法黑車」、「濾鏡民宿」等種種OTA常見大坑。

龍頭攜程上半年不考慮反壟斷處罰影響的歸母總利潤高達52億元人幣

儘管雷區處處，但當票務、微信、千問、抖音、淘寶、美團等國民流量入口，「總有一個」引流至OTA，就不難理解何解龍頭攜程(09961)上半年不考慮反壟斷處罰影響的歸母總利潤高達52億元（人民幣．下同），超錦江、華住、首旅如家、亞朵四大酒店集團的總和（約近44億元），毛利率高逾79%。即使是第二梯隊的同程(00780)，上半年毛利率亦達68%。

平台主體合規紅線成形

平台賺得盆滿鉢滿，往往令人聯想到「科技之惡」，一邊借獨家合作、全網最低擠壓商家利潤，另一邊借大數據殺熟、霸王條款套路消費者，最簡單粗暴的直接後果就是低價低質－實體失血－通縮螺旋。

市監總局周日（20日）提出推動形成「1+1+N」的低價傾銷規制法律體系

為此，最高層口徑從2024年中央經濟工作會議的「綜合整治內捲式競爭」，到2025年中央經濟工作會議的「深入整治內捲式競爭」，再到市監總局周日（20日）提出推動形成「1+1+N」的低價傾銷規制法律體系，意味此前的零星式個別敲打，上升為所有平台主體須依法遵守的合規紅線。

消費破執念看收入預期

值得留意的是，國家市監總局上周二（15日）聯合文旅部「行政指導」攜程、同程、美團(03690)、抖音、京東(09618)、阿里(09988)旗下飛豬等平台，嚴格落實合規主體責任，當天參會的北京市監局上周六（19日）即通報，對飛豬、同程、途家、美團進行立案調查，後續上海、江蘇、浙江等地市監部門的動作恐陸續有來。

北京市監局通報對飛豬、同程、途家、美團進行立案調查。

這場由中央統籌、地方發力的協同監管，更深遠的影響來自加快推進《價格法》修訂、指導行業協會制定成本測算標準、2030年全面建立「經營主體准入退出」制度，全數指向市場競爭從「拼價格」轉向「拼品質」。不過，供給端「硬約束」相對較易，消費端要破解根深蒂固的「羊毛至上」執念，終究要看宏觀經濟的未來收入預期。

撰文：金子安