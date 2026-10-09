21/09/2026 16:22

元朗發生一名女子懷疑被狗隻襲擊後死亡事件，漁護署表示正全力配合警方調查，昨晚（20日）將聯同警方在涉事地點一帶捕捉無人看管的狗隻，以保障公眾安全。

環境及生態局局長謝展寰（右二）、政制及內地事務局局長謝小華（左二）、政制及內地事務局常任秘書長黃少珠（左一）和環境及生態局常任秘書長（環境）張國財（右一）

環境及生態局局長謝展寰出席施政報告相關記者會時表示，對不幸事件感到傷痛，向死者家人致以深切慰問，政府十分重視事件，警方及漁護署昨晚採取行動，已捉到3隻唐狗，會調查是否與事件有關。他強調搜尋行動會繼續，希望保障市民安全。

他續指，政府沒有忽視流浪狗問題。以往香港每年捉到數以萬計流浪狗，漁護署按世界動物衞生組織的指示加強管理，經過多年努力，近年每年捉到的流浪狗隻已大幅減少至約400隻，可見加強管理流浪狗隻方面有些成效。今次事件提醒大家，仍要檢視管理流浪狗隻問題上，可以如何做得更好，以減少流浪狗造成的風險。

對於施政報告提出會檢視《危險狗隻規例》，會如何進行及有否時間表，他回應表示，狗主有責任妥善管束狗隻，當局會檢視如何加強狗主的責任認知，修訂規例將包括檢視罰則和具體要求等，亦會加強宣傳教育。

對於外界有意見指北都收地令部分狗場關閉，以致流浪狗數目近期增加，他提及，今次事件捕捉到的3隻唐狗，來源仍在調查，但涉事地區似乎並非收地而要清理的地點。如果說事件源於北都發展要清理而出現的流浪狗，現階段可能性不高，但仍有待調查。他又說，環境及生態局與發展局留意到將來發展北都收地，可能會出現流浪狗問題，兩個政策局已展開商討，希望找出務實方法處理。

五年規劃4項約束性指標推動綠色轉型

謝展寰表示，《香港第一個五年規劃》是香港未來5年經濟和社會發展藍圖，屬前瞻性、策略性及方向性指導文件；《施政報告》則是落實五年規劃的年度報告及行政長官因應實際情況的年度施政重點，兩者一脈相承。他指環境及生態局未來5年工作重點涵蓋促進「內聯外通」、共建「一帶一路」、推動綠色轉型、加強生態保護、強化防災減災救災能力，以及推動漁農產品和食品貿易。

謝展寰指出，《香港第一個五年規劃》訂下22個主要指標，其中5個屬約束性指標，環境及生態局佔4個，為香港未來5年推動低碳綠色轉型、能源變革，以及打造藍天碧海更宜居城市定下明確硬指標。

促進內聯外通，4億低碳綠色科研基金支援

在促進「內聯外通」方面，政府會繼續透過4億元的低碳綠色科研基金支援綠色科技發展，發揮香港作為綠色科技跳板的功能，助力國家綠色科技及產品出海。氫能方面，機電工程署已參與編寫國家氫能標準，目標是協助該標準與國際接軌。

在共建「一帶一路」方面，政府將於2027年啟動「綠色科技橋頭堡計劃」，透過展示平台推廣綠色方案及技術，助力向「一帶一路」國家輸出綠色方案。今年10月會與國家生態環境部首次在香港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會。

將軍澳填海容納電力設施，零碳電力2035年前增至六至七成

落實綠色轉型方面，政府正全力推展將軍澳第132區填海工程，以容納新的策略性電力設施，務求在2035年前將零碳電力由目前約四分一增加至六至七成，並在2050年前達致「淨零發電」。新能源方面，政府已成功帶領全球領先的可持續航空燃料（SAF）生產基地落戶東莞，將於2030年前投產，並正籌劃在港建設首個SAF混合設施，完善整個產業鏈。

綠色運輸方面，政府大力推動電動車普及化，現時香港電動車數量已超過18萬輛，整個充電系統可支援最少27萬輛電動車，未來將以高速充電樁為公共充電網絡骨幹。政府亦正與國家能源局合作，於2027年在港建成首個ChaoJi充電技術示範站，展示兼容國家和歐洲充電標準的技術。電動商用車方面，政府已成立工作小組，先探討引入公共小巴適用車型，並推動移動式充電機械人，提供更靈活快速的補能方案。政府將於2035年停止新登記燃油私家車，2050年前實現車輛零排放。

謝展寰表示，環境及生態局會繼續按照《香港第一個五年規劃》及《施政報告》全力與國家「十五五」規劃精準對接，推進香港綠色轉型、促進綠色創新，並把握低碳經濟帶來的機遇，繼續做好連接內地與國際市場的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

撰文：經濟通採訪組