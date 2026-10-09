21/09/2026 18:00

美聯儲局上周一如市場預期加息25基點，多家本地銀行上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。當中，中銀香港3個月、4個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至2.9厘、3.2厘、3.2厘及3厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶經分行客戶經理辦理。至於存款額50萬至100萬元，4個月及6個月港元定存年息最高3.1厘。

工銀亞洲推多款高息定存，388天最高3.35厘

工銀亞洲推出全新資金港元定存優惠，分128天、188天及388天特別存期，當中128天港元定存利率為3.15厘，188天及388天最高為3.25厘及3.35厘，存款額300萬元或以上新資金，只限工銀財富客戶開立。

至於工銀財富／理財金客戶，存款額80萬元或以上，128天、188天及388天特別存期，港元定存利率分別為3.1厘、3.2厘及3.3厘。

信銀國際12個月加至3.34厘，大新推優惠3個月3.3厘

信銀國際上調12個月港元定存年息至3.34厘，起存額為10萬元，適用於客戶以新舊資金透過分行辦理。

大新銀行推出港元定存優惠，由即日起，大新YOU Banking 優易理財更特別推出限時網上定期存款優惠，推廣期內全新客戶成功開立優易綜合理財戶口及符合指定要求，可享3個月港元定期存款年利率高達3.3厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組