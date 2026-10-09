22/09/2026 08:49

要聞盤點

1、美股三大指數周一（21日）全線造好，AI及大型科技股領漲，加上美國國債孳息率回落及油價下跌，市場風險情緒改善。道指收市升366.19點，或0.71%，報52048.83點；標指升114.2點，或1.49%，報7764.7點；納指升599.55點，或2.26%，報27122.09點，創收市歷史新高。中國金龍指數無升跌。日股繼續休市。

2、美國貿易代表格里爾稱中美在延長貿易休戰安排的條款上仍存在分歧，暗示華府傾向於延長三至六個月，而據報北京希望延長更久。

3、美國財政部長貝森特表示，美中高級官員同意約兩個月後在深圳再次會晤，繼續討論人工智能安全及潛在風險。

4、美國芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比表示，美國通脹壓力可能已不再主要來自關稅及能源價格等供應衝擊，強勁需求亦開始推高物價；若證實需求過熱，聯儲局或需採取更加「前置」的加息策略。

5、國際油價周一顯著下挫，紐約期油跌逾4%。市場關注沙特阿拉伯原油出口逐步恢復，以及本周聯合國大會期間美伊可能重啟外交接觸，令原油價格的地緣政治溢價回落。

6、據報DeepSeek料最快第四季度獲得新一批華為晶片，用以訓練AI模型。

7、Meta智能體Muse登上美國谷歌和蘋果免費應用榜首位，激發市場對晶片需求的樂觀預期，費城半導體指數大漲逾4%。Meta股價周一盤中升幅一度超過12%，創今年初以來新高；AMD股價一度升逾9%，市值突破1萬億美元關口。

8、美國、丹麥及格陵蘭預計於周二在聯合國大會期間簽署格陵蘭安全協議，市場對格陵蘭戰略地位及關鍵礦產資源的關注升溫，帶動相關股份炒上。

9、摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson團隊警告，美股短期仍面臨進一步調整風險；若能源價格再升及債券市場波動加劇，標普500指數可能跌至7100點。

10、比特幣周一升穿8.5萬美元，創今年1月底以來新高，並升至50周移動平均線之上，為45周以來首次。

11、聯交所刊發第二階段上市機制競爭力檢討諮詢文件，建議優化須予公布交易及關連交易規定，刪除非常重大出售及收購事項交易分類，並將分拆上市暫止期由三年縮短至一年。諮詢期至2026年11月30日結束。

12、內地掃地機械人技術供應商歡創科技(06802)招股入場費5945元，獲比亞迪(01211)及中潤光學基石入股。