22/09/2026 09:01

美股三大指數周一(21日)全線造好，AI及大型科技股領漲，加上美國國債孳息率回落及油價下跌，市場風險情緒改善。

道指收市升366.19點，或0.71%，報52048.83點；標指升114.2點，或1.49%，報7764.7點；納指升599.55點，或2.26%，報27122.09點。

科技股普遍向上。Meta月初推出的人工智能助理Muse，下載量及用戶活躍度持續上升，一度登上美國蘋果App Store榜首。Meta(US.META)急升約11.4%，創逾半年高位，市場看好公司人工智能業務發展。

特斯拉(US.TSLA)升3%，英偉達(US.NVDA)升2.3%，微軟(US.MSFT)升約1.6%，Alphabet(US.GOOGL)升約1.6%，亞馬遜(US.AMZN)升約1.9%，蘋果(US.AAPL)則升約0.9%。

AI熱潮亦推動晶片股造好，AMD(US.AMD)股價升近10%，首次突破1萬億美元市值，英特爾(US.INTC)及Arm(US.ARM)亦分別上揚12.2%及17.2%。市場重新聚焦企業對人工智能的投資及盈利前景，帶動科技股跑贏大市。

美10年期債息跌穿5%

美債息率回落亦有助支持風險資產。美國10年期國債孳息率跌穿5%心理關口；與此同時，原油價格回落，紐約期油跌4.4%，至每桶91.82美元；布蘭特期油跌3.4%，至95.85美元。市場關注中東局勢及美伊可能重啟外交接觸。

美元維持強勢，日圓跌0.38%

外匯方面，美元維持強勢。美元指數升約0.1%，報100.3；美元兌日圓升至約157.48，日圓跌約0.38%。市場同時關注日本當局會否出手干預匯市。歐元兌美元跌約0.2%，報1.1464。

金價方面，現貨金周一受美元轉強及市場對美國聯儲局進一步加息的預期升溫拖累，跌約0.8%至每盎司4343美元；紐約期金跌約1%，報4380美元。CME FedWatch數據顯示，市場目前估計聯儲局12月加息的機率約88%。

市場後續焦點將落在聯儲局官員本周一系列發言，以及美國與中國領導人本周舉行的峰會。投資者亦會繼續關注油價、美債息率及人工智能股份的走勢，評估美國利率前景及高估值科技股的盈利預期。

撰文：經濟通國金組