22/09/2026 09:20

習特會前油價持續回落，因市場預期伊朗總統佩澤希齊揚將會前往美國出席聯合國大會，為美伊開戰以來首次有伊朗領導人訪美；布蘭特期油一度回落至100美元下方。

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美股氣氛良好，Meta(US.META)新推出Muse AI助理上線不足兩星期已稱冠美國iOS手機App榜，股價抽升逾11%，帶動全線AI類科技股造好；晶片股一同向上，費城半導體指數升逾4%。三大指數收高，道指升366點或0.71%報52048，納指升599點或2.26%報27122，標普升114點或1.49%報7764。

*ADR跑贏港股*

中概股普遍跟隨大市向上；阿里巴巴升2.22%報115.75美元，拼多多升0.50%報79.30美元，京東升1.34%報27.28美元，百度升2.54%報92.21美元，理想跌5.11%報11.52美元，蔚來升0.27%報3.67美元，小鵬跌1.41%報10.47美元，貝殼升1.78%報16.57美元，攜程跌0.07%報40.65美元。

ADR較港股收市造價偏好；騰訊(00700)ADR較港股高1.91%，折合438.2港元；小米(01810)ADR較港股高0.48%，折合27.7港元；美團(03690)ADR較港股高0.35%，折合74.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.60%，折合77.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.28%，折合162.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.10%，折合391.6港元。

*恒指牛倉乘勝追擊，熊倉驚死向上移動*

習特會中美市場氣氛改善，投資者對後市前景轉趨樂觀，令整體各項風險參考指標都有所回落。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25089，升95點，較恒指現貨高水47點，恒指開市料微升100點以內。

昨日港股日內升幅逐步擴大並以全日最高位收市，反映習特會前有資金開始炒作，參考牛熊證街貨分布，儘管昨日全牛倉淨減520張對應期指張數，但氣氛良好下較貼價牛證街貨都有看好資金高追加倉，24500至24799約300點區域昨日淨增379張對應期指張數，顯示牛倉正乘勝追擊，但整體數量仍不升太多。相對熊倉昨日被挾高後，開始有資金向上移，25300至25399淨增199張對應期指張數至953張成最多新增兼最重貨區，該位約為上兩星期恒指跌穿百天線的重要支持，料25400成為目前較大阻力水平。

撰文：經濟通市場組