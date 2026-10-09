22/09/2026 09:40

晶片股和大模型股集體上漲，大模型股方面，智譜(02513)現價升4.3%，報828元，MiniMax(00100)升5.4%，報314.2元；騰訊(00700)升3%，報442.8元；阿里巴巴(09988)升2%，報114.8元；百度(09888)升1.9%，報90.65元；快手(01024)升1.3%，報31.22元。

（互聯網圖片）

至於晶片股，中芯(00981)現價升2.1%，報67元；華虹(01347)升2.7%，報118.6元；天數智芯(09903)升5.8%，報143元；壁仞科技(06082)升3.8%，報44.2元；兆易創新(03986)升2.7%，報527.5元；瀾起科技(06809)升11.7%，報320元。大模型MiniMax(00100)升5.4%，報314.2元；智譜(02513)升4.3%，報828元。

Meta(US.META)新推出Muse AI助理上線不足兩星期已稱冠美國iOS手機App榜，消息Meta周一收市股價急飆11.4%，報741.25美元，盤中曾高見753美元，漲幅達到13.2%，帶動全線AI類科技股及晶片股造好，隔晚費城半導體指數升逾4%，納指升599點或2.26%報27122，標普升114點或1.49%報7764，英特爾(Intel)(US.INTC)、超微半導體(AMD) (US.AMD)和Arm(US.ARM)分別急升12.1%、10%及17.2%，AMD收市市值更首次突破1萬億美元。

現時，恒生指數報25170，升128點或升0.5%，主板成交逾55億元。國企指數報8373，升33點或升0.4%。恒生科技指數報4467，升44點或升1%。

撰文：經濟通市場組