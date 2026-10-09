22/09/2026 13:36

比特幣價格隔夜一度炒高7.9%至86992美元，逼近8.7萬美元，創8個月新高。比特幣的漲勢部分受上周美國監管政策帶來的樂觀情緒推動，而國際油價與美債孳息率近日回落，亦對比特幣此類風險資產有利。有市場人士認為，產業基本面未轉弱，市場正進入「加密春天」，而自8月19日以來，比特幣已累計上漲逾30%，港股相關ETF今早亦普遍延續近日升勢，再升逾4%，可否再吼？應如何部署？

（AP圖片）

SEC批准代幣化美股5年鏈上交易豁免 油價與美債孳息率回落

比特幣最初受到提振，是因為美國總統特朗普在上月白宮舉行的加密貨幣高峰會上大力推崇《數字資產市場清晰法案》（CLARITY法案）。這項具里程碑意義的法案意在為數位資產建立監管架構，進一步鞏固機構投資者對其的採用。雖然該法案於上周二（15日）未能在參議院通過，但投資者周四（17日）在監管方面迎來一項利好，因為美國證券交易委員會(SEC)批准在部分區塊鏈平台上有限度地交易代幣化股票，為期5年。周五（18日），美國商品期貨交易委員會(CFTC)也提交了一項監管加密貨幣市場與交易的新提案。

另外，美國國債孳息率是近幾周風險資產面臨的主要限制因素，隨著投資者消化油價下跌的影響，近期也開始回落。原油價格上周大幅下跌，因市場對中東供應中斷的疑慮減弱，布蘭特期油昨日（21日）每桶報約101美元，較先前每桶109美元的高點下跌7%，而10年期美國國債孳息率約為4.96%，已從市場普遍解讀為不利於風險資產的關鍵5%門檻回落。

Bitwise投資長：產業基本面未轉弱 市場正進入「加密春天」

就比特幣近期重新反彈，美國知名加密資產管理公司「Bitwise Asset Management」首席投資長Matt Hougan聲稱，市場正進入「加密春天」，他個人相當看好這一輪行情，甚至認為可能成為加密貨幣史上最強、持續時間最長的牛市之一。Hougan指，雖然過去幾個月加密貨幣價格下跌，但產業基本面並未同步轉弱，包括區塊鏈交易增加，以及貝萊德(BlackRock)等大型金融機構持續投入數位資產市場，呈現「價格下跌、基本面卻改善」的特殊情況。

Hougan又指，過去一段時間，AI熱潮吸引了大量市場資金，投資者幾乎都集中在AI相關資產，但隨著AI交易熱度稍微降溫，部分追逐市場動能的資金可能重新流入加密貨幣市場。而CLARITY法案沒通過未必就對加密貨幣不利，目前SEC與CFTC的政策方向都相對支持加密產業，儘管法案暫時受阻，監管機構仍可能透過現有權限，持續推動加密市場發展。

麥嘉嘉：對比特幣監管政策偏樂觀 惟現價再升空間有限

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，比特幣價格早前受美匯及加息預期影響，持續走弱。而美國監管政策仍存在不確定性，儘管對其偏向樂觀，但比特幣價格經過此前一輪急升後已累積一定升幅，料7.8萬至8萬美元有一定支持，但現價再上望空間有限。始終比特幣屬高風險資產，相關ETF短期只宜區間操作，且應佔投資組合較小比例，其中FA南方比特幣(03066)較適合短線交易。

比特幣ETF今早普遍急升，華夏比特幣(03042)半日升4.53%收報10.39元，FA南方比特幣升4.52%報26.84元，FA三星比特幣(03135)升4.81%報27.48元，博時比特幣(03008)升4.87%報6.575元，嘉實比特幣(03439)升4.61%報10.43元。以太幣ETF亦造好，華夏以太幣(03046)升2.87%報6.445元，FA南方以太幣(03068)升2.86%報11.86元，嘉實以太幣(03179)升2.65%報6.385元，博時以太幣(03009)升2.68%報20.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/AlmyXj81N7E?si=GwWFRVmrXs9AP-vj[/youtube]

其他比特幣相關新聞：

《異動股》華夏比特幣漲近半成，隔夜比特幣逼近8.7萬美元見8個月高