22/09/2026 10:43

外電引述消息人士報道，今年中已向港交所(00388)提交上市申請的哈薩克鐵路運輸公司Kazakhstan Temir Zholy (KTZ)，計劃最快於10月啟動首次公開招股(IPO)，目標集資高達50億美元（約390億港元），以擴展業務。

消息指，負責是次交易的銀行、顧問公司及KTZ本身，對公司估值存在分歧。KTZ爭取高達300億美元估值，惟部分銀行認為估值將低於此水平。消息稱，目前相關細節尚未有最終定案，上市計劃亦有可能押後至明年。

主權基金：今年內進行，擬三地掛牌

全資持有KTZ的哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna發言人回應報道稱，KTZ的IPO仍預計於今年內進行，並計劃在阿斯塔納國際交易所、倫敦證券交易所及香港交易所掛牌。集資所得預計用於償還債務及資助公司投資項目，惟未進一步透露交易條款細節。

Samruk-Kazyna行政總裁Nurlan Zhakupov本月較早時向傳媒透露，KTZ約於1年前展開上市籌備工作，與花旗、摩根大通及法國興業銀行合作，並計劃釋出最多20%股份上市。

KTZ於6月底向港交所提交上市申請，由中金公司擔任獨家保薦人。該公司業務為營運哈薩克的幹線鐵路網，並擁有當地規模最大的機車及鐵路車輛車隊。

撰文：經濟通採訪組