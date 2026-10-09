22/09/2026 13:18

習特會前油價持續回落，加上Meta新推出Muse AI助理上線不足兩星期已稱冠美國iOS手機App榜，證明全球AI需求仍強，美股隔晚走強，納指收市創新高。除了日股休市外，亞太股市全線上揚，AI股狂歡帶動恒生指數半日報25131，升89點或0.4%，主板成交近1461億元。恒生中國企業指數報8365，升25點或0.3%。恒生科技指數報4467，升43點或1%。

曾永堅：習特會前氣氛正面恒指挑戰50天線

習特會前油價持續多日回落，加上市場普遍憧憬美伊雙方在聯合國大會中可以重啟外交程序，港股走勢有所好轉。資深分析師曾永堅向經濟通通訊社表示，目前市場正逐步消化美國開展新一輪加息的憂慮，使得資金的風險胃納有所改善，對息口敏感的科技板塊明顯回彈，帶動恒指科網股及環球股市向上。

新一輪習特會即將舉行，曾永堅認為雖然市場普遍不預期是次會面會帶來重大的合作或關係上的改變，但從會前釋出的各種訊號偏向正面，例如此前中美高官在紐約啟動新一輪經貿磋商、放寬中國創新藥授權等消息。曾永堅分析指，美國臨近11月中期選舉，特朗普政府希望在對華經貿關係上製造市場憧憬，有利選情部署；另外，由於中東處於膠著狀態，美國或希望透過暫時改善對華關係，爭取中國在伊朗問題上發揮影響力。而恒指短期內料受惠醫藥領域對中國企業有所放寬、關稅休戰期延長等利好消息而有所反彈。

不過曾永堅提醒，現時中東局勢取向複雜，多個武裝組織在當地挑起戰事，國際油價可能仍然保持波動，若油價再次回升，將拖累恒指表現。曾永堅表示，若要確認恒指能否保持長期的上升趨勢，需要連續企穩50天線（約25336點）至少5個交易日。若能企穩該位置，則有助恒指突破8月4日的短期高位26187點。

搶灘AI Agent，騰訊「小微」落地場景更豐富

Meta智能體Muse登上美國Google和蘋果免費應用榜首位，Meta[us_stock]US.META[/us_stock])股價周一盤中升幅一度超過12%，創今年初以來新高；激發市場對晶片需求的樂觀預期，費城半導體指數大漲逾4%。而港股今日AI相關板塊亦見漲，例如擁有AI助手「小微」的騰訊(00700)半日漲6.6%，報458.4元；擁有AI助手「千問」的阿里(09988)半日升升2.9%，報115.9元。

曾永堅表示，AI助手領域全球競爭激烈，加上技術迭代快，預計相關的新消息較為陸續出現。而騰訊、阿里巴巴等擁有龐大用戶基礎及生態圈優勢，可利用此優勢加強AI助手的用戶忠誠度與黏性，預期未來會積極推進。

在兩者中，曾永堅相對看好騰訊的在相關業務的整體發展，基於騰訊AI助手的落地場景更廣，業務兌現能力較強。不過，他提醒投資者，科企發展AI助手需要大量資本開支投入，若投入成本持續高於回報能力，將會對集團現金流及盈利構成壓力，並成為估值重估的主要因素。因此曾永堅認為相關股份短期或會隨著消息短炒氣氛，但中長線而言股價表現仍須視乎AI業務的兌現能力，投資者宜關注企業每季營運數據及現金流狀況，以判斷實際業務狀況。

撰文：經濟通通訊社市場組



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