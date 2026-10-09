22/09/2026 15:36

美國聯儲局於上周一如預期加息四分一厘，市場預期會開展新一輪緊縮周期，甚至可能會出現連續加息的情況。不少本地銀行上調美元定存息，以搶佔更多美元資金。中銀6個月美元定存年息由3.5厘上調至4厘，起存額為1000美元，適用於特選出糧客戶。另外，恒生銀行6個月美元定存達4.5厘，起存額為2000美元，適用於特選客戶新資金透過網上或手機App辦理。

集友12個月美元定存年息高達4.1厘

中信銀行（國際）12個月美元定存年息高達4.02厘，起存額為1萬美元，適用於CITICfirst/CITICdiamond客戶以新資金透過手機程式inMotion／網上銀行辦理。集友12個月美元定存年息高達4.1厘，存額由12.5萬至1000萬美元，適用於美元新資金定存推廣透過分行辦理。

富邦6及12個月美元定存息均高達4.2厘

創興6個月、9個月及12個月美元定存年息均高達4.1厘，起存額為13萬美元，適用於透過分行辦理。另外，富邦3個月、6個月以及12個月美元定存年息，由4.1厘上調至4.2厘，起存額為12.8萬美元，適用於透過Fubon+手機應用程式（不論新舊資金）開立定期存款。

數字銀行大象銀行12個月美元定存年息高達4厘，起存額為1000港元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組