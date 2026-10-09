22/09/2026 16:44

內地掃地機械人空間感知技術供應商歡創科技(06802)今日至周五（22日至25日）招股。集團聯合創始人、執行董事兼總經理周琨在記者會上稱，對於去年及今年首季扭虧為盈，主要由於高毛利新產品銷售份額上升所得，且料該趨勢持續，亦提到公司掃地機器人激光雷達採用算法專用芯片，構成競爭差異化。

左起：歡創科技技術總監兼副總經理陳悅、聯合創始人、執行董事兼總經理周琨（許英略攝）

對於割草、泳池機器人新業務場景拓展，周琨指出，分別收到2家泳池、1家割草商訂單，對銷售收入看法正面。公司是次引入基石投資者包括比亞迪(01211)全資附屬Golden Link Worldwide Limited，周琨指此舉反映公司獲產業層面認可，未來會與上述公司有持續資本及產業互動。

公司有提到有人形機器人拓展計劃，而被問到市場傳言指內地暫緩部分人形機械人企業上市進程，周琨指公司主要聚焦掃地機器人，人形機器人處於測試及開始階段，因此稱不特別了解及不適合評論上述傳言。

至於美國聯邦通訊委員會（FCC）禁止進口新款中國製人形機器人與四足機器人。周琨回應稱，目前為止業務研發、訂單未受影響，但指未來會關注行業持續影響。

歡創科技計劃全球發行約1158.88萬股，其中約10%在港公開發售，餘額作國際發售，每股作價58.85元，集資額最多達6.8億元，每手100股，入場費5944.35元。公司預期於下周三（30日）掛牌，聯席保薦人為中金及國信證券香港。

公司是次引入基石投資者包括比亞迪全資附屬Golden Link Worldwide Limited，以及中潤光學(滬:688307)全資附屬台灣中潤光電股份有限公司，合共認購1.1億元，按招股價計，合共認購186.92萬股；緊隨全球發售完成後，持股佔已發行股本約1.94%，若超額配股權獲悉數行使則佔約1.9%。

公司估計，將收到全球發售所得款項淨額約6.15億元，當中約65%用於增強研發能力，強化核心技術及傳感器產品研發；約25%用於提升製造能力；其餘約10%用作營運資金及一般企業用途。

撰文：經濟通採訪組